Algeciras instala una tercera pasarela en Getares para proteger las dunas y mejorar el acceso a la playa

El Ayuntamiento de Algeciras ha completado la instalación de una nueva pasarela en la playa de Getares, la tercera de las estructuras destinadas a proteger el valioso sistema dunar que discurre junto al Parque Natural del Estrecho. La pasarela, situada justo frente a la urbanización Los Camarotes de Algetares II Fase, conecta el paseo peatonal con la lámina de arena y se integra en el conjunto de mejoras que el Consistorio lleva a cabo cada año en el litoral.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por el delegado de Playas, Ángel Martínez, ha visitado el nuevo acceso este miércoles tras la finalización de los trabajos. La infraestructura, de unos ochenta metros de longitud y tres de anchura, ha supuesto una inversión cercana a los 37.000 euros y responde a las recomendaciones de la Bandera Azul, que destaca la necesidad de preservar las dunas de Getares ante la presión del tránsito peatonal entre el paseo y la arena.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la protección ambiental y la accesibilidad, dos ejes que marcan la hoja de ruta del mantenimiento de las playas de la ciudad.

Tres pasarelas

La recién estrenada estructura se suma a las otras dos pasarelas ya existentes en la zona conocida como las palmeritas, a la que se accede desde el aparcamiento del Pícaro. Desde allí, junto al descampado habilitado como estacionamiento, parte el tramo final del paseo marítimo que conduce a los dos primeros puentes de madera.

La primera pasarela, de 2021 y situada más próxima a la desembocadura del río Pícaro, cumple una función de mirador natural. Al final del recorrido de tablones, un pequeño balcón techado permite contemplar la desembocadura, la antigua ballenera, el búnker de Getares y, al fondo, el perfil del Peñón de Gibraltar. Desde ese punto, una escalera de madera permite descender directamente a la playa.

El segundo paso elevado, construido en el verano de 2023, nació con un triple propósito: preservar las dunas, facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida y conectar el paseo marítimo con el futuro, y polémico, chiringuito proyectado sobre la arena.