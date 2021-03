La Asociación Sirimusa repartirá 50 guitarras entre niños y colegios de Algeciras

La Asociación Cultural Sirimusa, que dirige José Manuel León, ha entregado este martes dos guitarras de flamenco, en el CEIP San García y en Los Salesianos. Son las dos primeras de las 50 que va a donar la organización, dentro de la iniciativa Un niño, una guitarra a distintos colegios de Algeciras y niños procedentes de familias en situación de exclusión social.

La campaña ha conseguido un total de 3.000 euros y ha sido financiada al 50% a través de crowdfunding y con la aportación de la Fundación La Caixa. "Entregamos una primera guitarra en el teatro Sánchez Verdú el 7 de diciembre, comprada con nuestro dinero. Luego, organizamos el crowdfunding, a través del cuál reunimos 1.500 euros, y decidimos ampliarlo. Pensamos en hablar con el Ayuntamiento. Somos la ciudad de Paco de Lucía y les interesó, y con la colaboración de la Fundación La Caixa doblamos el presupuesto y el número de guitarras", explica Alicia Carrasco, secretaria de la asociación y miembro del grupo musical Mujer-Klórica.

"Una parte de las guitarras serán para los centros educativos, como el IES Levante, el Bahía. También para Barrio Vivo. Luego otra parte de las guitarras están controladas por Fundación Social La Caixa, que se entregarán a niños. Algunos de los instrumentos los gestionaremos a través de Asociación Cultural Sirimusa y bajo el criterio de José Manuel León, que es profesor de guitarra flamenca en el Teatro Sánchez Verdú, se entregarán", continúa la artista.

Carrasco asegura que tienen "el apoyo de los mejores guitarristas del mundo de flamenco y de jazz, que han colaborado con un vídeo para los niños. En nuestro blog 1kid1guitar.org publicaremos testimonios de grandes del flamenco y del jazz como Tomatito, Gerardo Núñez, Manuel Valencia, Diego del Morao...".

"Hay gente que está bastante deprimida y queremos ayudar a esos niños que no tienen el instrumento en su casa por diversas razones, porque para su familia es complicado gastarse lo que cuesta una guitarra. Queremos aportar el instrumento y fomentar el uso de la guitarra. Esto no hubiera sido posible sin José Manuel León, a quién también hace muchos años le regalaron una guitarra y le cambió la vida", abunda.

"Estamos cansados de ver como aquí todo el mundo habla mucho de Paco de Lucía pero se hace poco por el flamenco. El Conservatorio de Algeciras no tiene la disciplina de guitarra flamenca y si quieres estudiar eso, tienes que ir a Jerez. Cuando se lo contamos a los guitarristas de otros lugares, tenemos que quitarnos la mascarilla para que vean que no nos reímos y que no es broma. Si no ponen esa disciplina, que le quiten el nombre de Paco de Lucía al Conservatorio", añade Carrasco.