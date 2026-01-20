Arrancan las obras de la segunda fase del Lago Marítimo para crear nuevos paseos, zonas verdes y espacios de ocio frente al mar

Algeciras da este martes, 20 de enero, un nuevo paso decisivo en la transformación de su frente litoral. Comienzan oficialmente las obras de la segunda fase del Lago Marítimo, una de las actuaciones urbanas más ambiciosas de los últimos años, llamada a cambiar la relación de la ciudad con el mar y a consolidar el Llano Amarillo como un gran espacio de encuentro ciudadano.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) adjudicó a finales de octubre la ejecución de esta fase a la empresa Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO), con un presupuesto de 5,57 millones de euros más IVA y un plazo estimado entre 16 y 18 meses. Si se cumplen los plazos previstos, los trabajos se prolongarán durante todo 2026 y la inauguración podría llegar en el segundo trimestre de 2027.

Un nuevo frente al mar para la ciudad

La Fase 2 permitirá continuar la integración puerto-ciudad en el frente norte del Llano Amarillo, conectando el entorno del edificio UCA SEA con el parque infantil del flamenco y el auditorio al aire libre inaugurados por el Ayuntamiento en octubre de 2024. En total, la actuación abarcará más de 16.000 metros cuadrados, combinando obra marítima y urbanización urbana.

Uno de los retos técnicos más importantes será la rectificación de la alineación del cierre norte, una zona especialmente compleja por su cercanía al mar. El nuevo trazado incluirá una prolongación de 77 metros del muelle vertical de bloques, que se convertirá en el futuro punto de embarque del barco de visitas de la APBA, y un dique en talud de escollera reforzado con piezas especiales de hormigón Coastalock de 3,4 toneladas, diseñadas para favorecer la creación de hábitats intermareales.

La Fase 2 del proyecto se centra en el frente norte del Llano Amarillo, entre el edificio UCA SEA y el auditorio al aire libre inaugurados por el Ayuntamiento en octubre de 2024. / E.S.

Gradas frente al mar, pesca y más espacios verdes

Entre los elementos más singulares del proyecto destaca una gradería de 240 metros de longitud frente al mar, concebida como un gran mirador sobre la lámina de agua y equipada con tres plataformas accesibles para la pesca recreativa. Será uno de los nuevos iconos del paseo marítimo y un espacio pensado tanto para el descanso como para el disfrute del paisaje.

El proyecto va mucho más allá del borde marítimo. Se urbanizarán más de 10.000 metros cuadrados de zonas peatonales, con paseos, áreas de descanso y espacios ajardinados. Está prevista la plantación de 163 árboles y más de 1.600 arbustos, la instalación de ocho pérgolas, bancos, papeleras y fuentes, además de 1.337 metros cuadrados de jardines con herbáceas y especies autóctonas que aportarán color y movimiento al conjunto.

Imagen virtual del conjunto edificatorio del proyecto puerto-ciudad del Lago Marítimo.

Un parque infantil inspirado en el Estrecho

Otro de los grandes atractivos será el área de juegos infantiles de temática marina, diseñada para evocar el entorno del estrecho de Gibraltar. Olas, mástiles de barco, una gigantesca cola de ballena, caballitos de mar, banderas y velas darán forma a un espacio lúdico único en la ciudad, pensado para que los más pequeños vivan el mar desde tierra firme.

La actuación se completará con un circuito de calistenia, una zona biosaludable para adultos, la prolongación de 181 metros del carril bici —que conectará con Pérez Arriete y el paseo de La Cornisa— y la reserva de un espacio frente al mar para una futura cafetería, que reforzará la oferta de ocio del entorno.

El futuro parque infantil de temática marina en el Lago Marítimo. / APBA

Coincidencia con la Fase 3 y nuevos proyectos para 2026

Las obras de esta segunda fase coincidirán en el tiempo con la Fase 3 del Lago Marítimo, que la APBA prevé adjudicar próximamente. Esta nueva intervención se desarrollará entre la glorieta Blas Infante y la zona conocida como el Oasis, con un presupuesto base de 2,02 millones de euros y una duración estimada de diez meses. Incluirá un bulevar peatonal, un carril bici perimetral de 440 metros que cerrará el anillo ciclista del Llano Amarillo y 94 nuevas plazas de aparcamiento, además de arbolado y zonas de sombra.

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, subrayó la pasada semana que el inicio de la segunda fase del Lago Marítimo es uno de los proyectos con mayor impacto en la ciudad dentro del conjunto de actuaciones previstas para 2026. A ellas se suman la puesta en marcha de las visitas al Fuerte de Isla Verde con su nuevo centro de interpretación, el sexto trasvase de arena en El Rinconcillo y el esperado inicio de la remodelación del acceso norte.

“Esta adjudicación representa un nuevo impulso a un espacio que ya se ha consolidado como lugar de encuentro, ocio, deporte y conocimiento para vecinos y visitantes”, ha señalado Landaluce. Desde este martes, los algecireños podrán empezar a ver cómo ese futuro toma forma, con unas obras que no solo miran al mar, sino que redefinen la forma en la que Algeciras se relaciona con él.