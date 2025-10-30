El Puerto de Algeciras adjudica la segunda fase del Lago Marítimo con una inversión de 5,5 millones de euros

La transformación del borde marítimo de Algeciras da un nuevo paso. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha adjudicado a la empresa Sociedad Anónima Trabajos y Obras (SATO) la ejecución de la Fase 2 del proyecto del Lago Marítimo, una de las intervenciones urbanas más ambiciosas en el entorno del Llano Amarillo. La adjudicación, con un presupuesto de 5.576.207 euros más IVA, permitirá continuar la integración entre el puerto y la ciudad a lo largo del frente norte, en el tramo comprendido entre el edificio UCA SEA y el parque infantil del flamenco y el auditorio al aire libre, inaugurados en octubre de 2024 por el Ayuntamiento de Algeciras.

El presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, ha destacado que esta adjudicación “representa un nuevo impulso al proyecto del Lago Marítimo, que ya se ha configurado como un nuevo espacio de encuentro, ocio, deporte y conocimiento para nuestros vecinos y visitantes”.

Las obras, que se prolongarán durante todo 2026, abarcarán más de 16.000 metros cuadrados de superficie e incluirán actuaciones tanto marítimas como urbanas. Uno de los ejes principales será la rectificación de la alineación del cierre norte del Llano Amarillo, un tramo técnicamente complejo por su cercanía al mar, con el objetivo de mantener constante la anchura del Paseo de Ribera.

Recreación de la fachada marítima en la zona norte del Llano Amarillo. / APBA

Un frente marítimo más abierto y accesible

El nuevo trazado incorporará una prolongación de 77 metros del muelle vertical de bloques, que se convertirá en el futuro punto de embarque para el barco de visitas de la APBA. Además, se construirá un dique en talud de escollera reforzado con piezas especiales de hormigón Coastalock de 3,4 toneladas, diseñadas para fomentar hábitats intermareales en los frentes portuarios.

Uno de los elementos más singulares de la actuación será la creación de una gradería de 240 metros de longitud frente al mar, que permitirá al público disfrutar de una visión directa sobre la lámina de agua, además de tres plataformas destinadas a la pesca recreativa.

Inauguración de la I Fase del Lago Marítimo de Algeciras, en octubre de 2024. / Erasmo Fenoy

Zonas verdes, ocio y deporte

El proyecto contempla asimismo la urbanización de más de 10.000 metros cuadrados de espacios peatonales, que incluirán un área de juegos infantiles de temática marina, un circuito de calistenia y una zona de mantenimiento físico para mayores. También se habilitarán 1.337 metros cuadrados de zonas verdes, con la plantación de 163 árboles y más de 1.600 arbustos, acompañados de ocho pérgolas, bancos, fuentes y papeleras.

La actuación se completará con la prolongación del carril bici en 181 metros, hasta enlazar con el tramo existente en la calle Pérez Arriete, y con la creación de un área destinada a una futura cafetería frente al mar.

El futuro parque infantil de temática marina en el Lago Marítimo. / APBA

Un proyecto de integración puerto-ciudad

Esta segunda fase se enmarca en el protocolo de intenciones firmado en febrero de 2020 entre la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Algeciras y la Junta de Andalucía, que sentó las bases para la transformación de más de 45.000 metros cuadrados de terrenos situados entre el acceso norte y el extremo sur del Llano Amarillo.

Dentro del plan maestro del Lago Marítimo, el espacio adjudicado ahora corresponde a la llamada Zona B, una franja de centralidad dotacional que funcionará como puente entre el ámbito portuario y la ciudad. En ella, el Ayuntamiento ya ha ejecutado parte del corredor urbano, y será ahora la APBA la encargada de culminar su continuidad con esta intervención.

La actuación también facilitará el acceso al edificio UCA SEA, el nuevo centro universitario y de innovación portuaria, que ha sido reconocido con un accésit en los VI Premios COAS Arquitectura & Sociedad 2025 por su integración en el paisaje del puerto y su diseño de acero, aluminio y vidrio.