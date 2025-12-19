Algeciras patina hacia la Navidad

Una niña observa el montaje de la pista de patinaje en el parque María Cristina antes de su inauguración, este viernes.

Hay ciudades que viven la Navidad como un estado de ánimo. Algeciras, este año, parece vivirla como un trámite administrativo con prórroga. Aun así, este viernes por la tarde —19 de diciembre, fecha oficialmente navideña según el calendario municipal— comenzará a operar la pista de patinaje de hielo artificial del parque María Cristina, siempre que el cielo, que también tiene voz y voto, no decida lo contrario.

El montaje ha sido una carrera contra el reloj digna de un deporte de invierno: apenas 48 horas para levantar una instalación que invita a deslizarse con gracia mientras uno piensa en no caerse. Los trabajos comenzaron la víspera y este viernes, a media tarde, los operarios seguían “echando el bofe”, expresión que define con exactitud tanto el esfuerzo físico como el espíritu general de estas fiestas.

A esa hora, aún faltaban unas vallas imprescindibles para ordenar las futuras colas —la Navidad sin colas no es Navidad—, se desplegaba una alfombra roja sobre la zahorra del parque (Hollywood meets obra pública) y una casetilla iba llenándose de patines.

Por el parque se dejó ver la teniente de alcalde delegada de Feria y Fiestas, Juana Cid, que apareció alrededor de las cinco para comprobar que todo avanzaba, o al menos se movía. Era una visita de supervisión, pero también de fe: comprobar con los propios ojos que la Navidad, aunque tarde, aún respira.

La meteorología, sin embargo, amenaza con ejercer de Señor Scrooge de última hora. La Aemet anuncia lluvia entre las seis y las ocho de la tarde y otro chaparrón alrededor de las diez de la noche. Si se cumplen los pronósticos, la inauguración podría acabar siendo un acto íntimo entre la pista y sus goteras, lo que no deja de tener su encanto conceptual.

La instalación ocupa unos 400 metros cuadrados y tiene capacidad para un centenar de personas de forma simultánea. El contrato asciende a 60.372 euros (IVA incluido) y ha sido posible gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz. La pista permanecerá abierta hasta el 6 de enero. El acceso será gratuito, aunque el alquiler de patines y guantes sí tendrá coste. Porque la ilusión, hasta cierto punto, es libre.

La mañana del 17 de diciembre, los operarios de Iluminaciones Ximénez seguían instalando adornos en el barrio de La Caridad y en el entorno del mercado Ingeniero Torroja-Sánchez Arcas. / G.S.G.

Una Navidad a medio montar

La pista de hielo es, de hecho, el único de los grandes atractivos navideños que ha logrado materializarse en tiempo y forma. El Ayuntamiento licitó un contrato mixto valorado en 91.960 euros que incluía también un refugio de Papá Noel y Reyes Magos y una miniferia infantil. El resultado fue desigual: solo el lote de la pista salió adelante, adjudicado a Sonia Ángel Mañón por presentar la oferta económica más ventajosa.

Los otros dos lotes quedaron desiertos. No por falta de interés, sino por exceso de vaguedad. Las empresas presentaron fotografías genéricas, imágenes bonitas pero huérfanas de medidas, ocupaciones y detalles técnicos. La Navidad, ya se sabe, también necesita planos.

Así que Papá Noel se ha quedado sin casa y la miniferia sin atracciones. El Ayuntamiento recurrirá ahora a contratos menores para sacar adelante estos servicios, con menos presupuesto y algo más de improvisación. Total, si Papá Noel no tiene refugio, tampoco es para tanto: es una influencia foránea y resistente al frío.

Luces, pocas; paciencia, mucha

Este retraso generalizado no es nuevo. El alumbrado de Navidad se encendió el pasado 4 de diciembre con una sobriedad casi zen. Dos semanas después, la mañana del 17 de diciembre, los operarios de Iluminaciones Ximénez seguían instalando adornos en el barrio de La Caridad y en el entorno del mercado Ingeniero Torroja-Sánchez Arcas. Quizá este año Algeciras haya decidido abrazar la Navidad ortodoxa, que se celebra el 7 de enero, cuando todo el mundo ya está recogiendo.

Desde esta perspectiva, todo encaja.

Un elfo durante el encendido del alumbrado navideño en Algeciras, el pasado 4 de diciembre. / Erasmo Fenoy

Orden, limpieza y espíritu navideño con horario

Mientras tanto, el Ayuntamiento afina los dispositivos de seguridad y limpieza para las fechas clave. El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, y el delegado de Limpieza, Vicente Palomares, han coordinado a Policía Local, Protección Civil y servicios municipales de cara al 24 de diciembre. El Llano Amarillo volverá a ser punto de encuentro juvenil hasta las 19:30, momento en que entrarán los equipos de limpieza para devolver el espacio a un estado compatible con el buen gusto.

El mensaje es claro: celebrar, sí; ensuciar, lo justo; y recordar que quienes cuidan la ciudad también tienen derecho a llegar a casa a tiempo para cenar.

Así que Algeciras inaugura su pista de hielo con prisas, con nubes amenazantes y con una Navidad que parece llegar tarde, pero llega. Y quizá eso sea lo verdaderamente navideño: que todo esté a punto de no ocurrir… y ocurra. El milagro de estas fechas, ya se sabe.