Montaje a contrarreloj de la pista de hielo de Algeciras para llegar a tiempo este viernes

La instalación de la pista de patinaje de hielo artificial en el Parque María Cristina de Algeciras se ha convertido en una carrera contrarreloj para cumplir con las fechas anunciadas. Los trabajos de montaje han comenzado este jueves y el objetivo es que la infraestructura esté operativa este viernes por la tarde, apenas 24 horas después del inicio de los trabajos.

La pista, cuya adjudicación asciende a 60.372 euros (IVA incluido), ha sido posible gracias a una subvención nominativa de la Diputación de Cádiz y, a diferencia de otras actuaciones navideñas, ha logrado superar todos los trámites administrativos tras la adjudicación el pasado 9 de diciembre. No obstante, el calendario vuelve a jugar en contra y obliga a acelerar los trabajos para no retrasar su apertura al público.

La instalación ocupará 400 metros cuadrados del parque María Cristina y tendrá capacidad para un centenar de personas de forma simultánea. Según lo previsto, la pista permanecerá en funcionamiento entre el 19 de diciembre y el 6 de enero, coincidiendo con el periodo central de las fiestas navideñas.

El acceso será gratuito, si bien el alquiler de patines y guantes podrá tener coste para los usuarios. La puesta en marcha de la pista forma parte de la programación navideña de Algeciras y se convertirá en uno de los principales atractivos de ocio durante las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Algeciras también tenía previsto contar por estas fechas con un refugio de Papá Noel y la estancia de los Reyes Magos en el parque María Cristina y con una jornada de actividades infantiles prevista en la plaza de toros de Las Palomas, pero el concurso público lanzado por el Ayuntamiento fue declarado desierto en esos dos lotes. Para ello, el Consistorio tiene previsto adjudicar estos servicios mediante contratos menores -con menor cuantía de lo previsto inicialmente- para que estén en marcha en unos días.