Algeciras se queda sin Papá Noel ni miniferia esta Navidad y apura los plazos para estrenar la pista de hielo el día 19

La plazoleta del parque María Cristina, este lunes por la tarde, donde habitualmente se instala la casita de Papá Noel.

Algeciras no contará esta Navidad con el anunciado refugio de Papá Noel y la estancia de los Reyes Magos en el parque María Cristina ni con la jornada de actividades infantiles prevista en la plaza de toros de Las Palomas. A día de hoy, ambos proyectos han desaparecido de la programación después de que el concurso público lanzado por el Ayuntamiento haya sido declarado desierto en esos dos lotes.

La única pieza del programa navideño que sí sigue adelante es la pista de patinaje de hielo artificial, cuya instalación ha sido adjudicada por 60.372 euros (IVA incluido) gracias a una subvención nominativa aprobada por la Diputación de Cádiz. Incluso en este caso, sin embargo, el calendario juega en contra y la puesta en marcha se enfrenta a una carrera contrarreloj para cumplir con las fechas anunciadas.

Dos lotes desiertos y una sola adjudicación

La Mesa de Contratación municipal se reunió el pasado 9 de diciembre para resolver la licitación de un contrato mixto de suministro y servicios, valorado en 91.960 euros, que incluía tres grandes atractivos navideños: la pista de hielo, la casa tematizada de Papá Noel y Reyes Magos y una miniferia infantil.

El resultado fue desigual.

El lote 1, correspondiente a la pista de hielo artificial, se adjudicó a Sonia Ángel Mañón, al presentar la oferta económica más ventajosa.

Sin embargo, los lotes 2 y 3, relativos al refugio de Papá Noel y los Reyes Magos y al evento infantil con atracciones, fueron declarados desiertos.

En ambos casos, la Mesa acordó la exclusión de todas las ofertas presentadas al no cumplir un requisito clave del pliego: la entrega de un boceto técnico detallado que definiera con claridad las dimensiones, la ocupación del espacio y la composición temática de las instalaciones. Las propuestas presentadas se limitaron, según los informes técnicos, a fotografías genéricas o composiciones publicitarias, sin la información mínima exigida para poder formalizar el contrato.

El resultado práctico es claro: no habrá casa de Papá Noel ni miniferia infantil estas Navidades, al menos bajo este procedimiento.

Habrá pista de hielo en el parque María Cristina, pero sin Papá Noel, sin Reyes Magos y sin miniferia infantil, al menos tal y como estaban concebidos en la licitación municipal. Un programa recortado por la burocracia… y por el calendario

La pista de hielo, adelante… pero con el tiempo justo

La pista de hielo sí ha superado el filtro administrativo. Está prevista para ocupar 400 metros cuadrados del parque María Cristina, con capacidad para un centenar de personas de forma simultánea, y funcionará entre el 19 de diciembre y el 6 de enero. El acceso será gratuito, aunque el alquiler de patines y guantes podrá tener coste.

Ahora bien, la adjudicación aprobada por la Mesa no es todavía definitiva. A partir del 10 de diciembre, el licitador propuesto debía aportar la documentación final exigida por la ley —garantía definitiva, acreditación de solvencia y medios técnicos— en un plazo de siete días hábiles.

Contando ese plazo de forma efectiva, la empresa tendría hasta el jueves 18 de diciembre para completar el trámite. Solo a partir de ese momento el Ayuntamiento podría formalizar la adjudicación y firmar el contrato.

Pista de hielo en San Roque inaugurada el pasado 22 de noviembre. / VANESSA PÉREZ

¿Cuándo podría empezar el montaje?

Con ese calendario, el escenario más optimista sitúa el inicio del montaje a partir del viernes 19 de diciembre, el mismo día en el que la pista debería estar ya operativa según los pliegos. Todo ello pese a que el contrato establece un plazo de ejecución de 20 días para la instalación, montaje y desmontaje.

En la práctica, esto significa que la pista de hielo llegará —si lo hace— con los plazos al límite, obligando a acelerar al máximo los trabajos para no incumplir las fechas anunciadas para el arranque de la Navidad en el centro de la ciudad, como ya ocurrió con el alumbrado, inaugurado oficialmente en la Plaza Alta el pasado día 4, pero cuya instalación en las calles previstas no ha culminado aún.