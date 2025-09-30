El Ayuntamiento de Algeciras montará en Navidad una pista de patinaje de hielo sintético por 80.000 euros

El Ayuntamiento de Algeciras montará en las próximas fiestas navideñas una pista de patinaje de hielo sintético, previsiblemente en el parque María Cristina, para convertir este espacio en un gran centro lúdico dirigido a todas las familias.

La iniciativa será posible gracias a una subvención nominativa aprobada por la Diputación de Cádiz, que ha aprobado la propuesta del Consistorio algecireño.

Las pasadas navidades, el Ayuntamiento de San Roque ya instaló una pista de estas características en la Alameda, y en el 2023 hizo lo propio el de Los Barrios en el paseo de la Constitución.

En el caso de San Roque, la entrada a la pista de patinaje tuvo un precio de 3 euros, si bien se podía comprar un abono de diez euros que permitía entrar en ella en cinco ocasiones. Además, para las asociaciones de madres y padres de alumnos y colegios había descuentos del 33%.