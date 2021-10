Adelante Algeciras afirma que los 7 millones que el Ayuntamiento pagará a Grupo Ruiz supondrán la "ruina"

El grupo municipal de Adelante Algeciras ha lamentado que los 7 millones de euros que el Ayuntamiento tendrá que pagar, en principio, a Grupo Ruiz en concepto de liquidación del contrato del servicio urbano de transporte en autobús van a suponer “la ruina económica” para ya de por sí las maltrechas arcas municipales.

La formación señala que si bien es cierto que Grupo Ruiz reclamaba 12,6 millones más intereses y esa cantidad se ha rebajado según sentencia judicial, no deja de ser "un grave perjuicio para la ciudad". “Se trata de otro de los asuntos económicos en los que el equipo de gobierno ha ido echando balones fuera y no ha procedido de manera correcta, por lo que ahora esos 7 millones van a dejar de destinarse a mejoras y necesidades para la ciudadanía”, lamenta Ana Ortiz, representante de Adelante Algeciras en el consejo de administración de Algesa.

A Ortiz le resultan curiosas las declaraciones de Solanes en las que destaca "algo tan obvio" como que el alcalde dio en su día instrucciones para que este asunto no costara ni un euro más de lo debido a los algecireños. “Es evidente que Algeciras no va a pagar en este conflicto más de lo que diga la Justicia, por lo que pedimos a Landaluce y a su equipo de gobierno que dejen de echarse flores porque pagar 7 millones de euros no debe ser motivo de aplausos”, señala.

Además, Ortiz critica que Solanes tache de “peticiones salariales injustificadas” las reivindicaciones de la plantilla de autobuses urbanos y que recuerda que existe un acuerdo firmado entre comité de empresa de CTA y el equipo de gobierno en enero de 2019 que ya recogía en el punto 7 del mismo la creación de una comisión para analizar el pago del plus de antigüedad, petición que ha llevado a los trabajadores a la huelga.

“Insistimos en nuestra propuesta de crear una comisión que estudie si es viable abonar este plus a los trabajadores en la estén representados todos los grupos municipales y en la necesidad de que se presenten los informes técnicos para no pagarla en los que se ampara el Ayuntamiento”, concluye la representante de Adelante Algeciras.