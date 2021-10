El Ayuntamiento tendrá que pagar 7 millones por la liquidación de CTM

El difícil proceso de liquidación del contrato para prestar el servicio de autobús urbano va llegando a su fin. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Algeciras ha dictado sentencia sobre el final del contrato que el Ayuntamiento de Algeciras mantenía con CTM, fijando en 7 millones de euros la cantidad a pagar por el Consistorio y rechazando la petición de Grupo Ruiz (matriz de CTM) de elevar esa cifra hasta los 12,6 millones de euros más intereses.

La delegada de Hacienda, María Solanes, ha destacado que el pronunciamiento judicial viene a dar la razón a las tesis sostenidas por el administrador concursal de CTM y el propio Ayuntamiento de Algeciras en relación al importe que debía comprender la liquidación del contrato. “La sentencia ha avalado nuestra tesis. La demanda del Grupo Ruiz no solo era desproporcionada, es que además esta empresa matriz no podía intervenir válidamente en este asunto y por lo tanto su actuación no ha hecho más que dilatar la solución definitiva”, ha subrayado Solanes.

Pese a ello, los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento están estudiando pormenorizadamente la sentencia para determinar si es posible recurrir en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con el objetivo de rebajar aún más la cantidad a pagar. “Nuestros letrados propugnan la tesis de que la demanda del administrador concursal también adolece de defectos formales. Si esta tesis prosperara la cuantía de la condena se vería sensiblemente reducida”, ha puntualizado. De la misma manera, la delegada ha querido destacar que “la decisión que se tomó en su día fue para mejorar el transporte público en Algeciras, para que los trabajadores que pudiesen cobrar en tiempo y forma así como mejorar el servicio”.

En este sentido, Solanes ha recordado que “el alcalde, José Ignacio Landaluce, dio en su día instrucciones expresas para que este asunto no costara a los algecireños un euro más de lo debido. Hemos dado un paso adelante muy significativo en ese sentido, pero seguiremos peleando para no haya que pagarse nada más que aquello que en derecho corresponda”.

Esta sentencia se dicta en un contexto de huelga del antiguo personal de CTM, subrogado por Algesa.”Tampoco aquí cejaremos en defender las arcas municipales. El mantenimiento de los puestos de trabajo fue la prioridad una vez que CTM entró en concurso, pero no a costa de peticiones salariales injustificadas” ha señalado.