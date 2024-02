La UCA busca ampliar su presencia en Algeciras con más espacios docentes e instalaciones deportivas

El nuevo equipo rectoral de la Universidad de Cádiz (UCA), con Casimiro Mantell al frente, se propone el desarrollo durante los próximos seis años de planes en el Campus de Algeciras que pasan por una mayor presencia de la educación superior en la ciudad con nuevas sedes, destinadas a acoger con más holgura algunas de la enseñanzas que ya se imparten y a hacer posible la implantación de nuevos grados y másteres.

En declaraciones a Europa Sur tras su reunión con el alcalde, José Ignacio Landaluce, el rector ha expuesto la necesidad de que la UCA cuente también con una residencia de estudiantes, en el entorno urbano donde se imparten los diferentes grados y másteres, y con instalaciones deportivas análogas a las que la UCA ya cuenta en los campus de Puerto Real, Jerez y Cádiz. Landaluce, de momento y a la espera de estudiar otras posibilidades, ha vuelto a ofrecer a la universidad el edificio del antiguo asilo San José como futuro colegio mayor.

“El Campus de Algeciras es un campus urbano en el que todas las sedes se encuentran dentro de la ciudad, no muy dispersas, de tal forma que se integran en ella y la contagian con su actividad”, destaca Mantell. El objetivo ahora es que ese contagio de las enseñanzas superiores vaya a más y se extienda.

"Cuando hablamos de que un estudiante debe tener vida universitaria no nos referimos a un estudiante en un aula, estamos hablando de mucho más"

Para el rector, uno de los objetivos es lograr que las clases de Derecho y Relaciones Laborales, que ahora se imparten en el edificio I+D del Campus Tecnológico, "por el que se paga un alquiler", se desarrollen en aulas propias con el sello de la UCA. "Se lo he planteado al alcalde, que se ha mostrado muy receptivo", subraya Mantell, que apunta que otro tanto ocurre con las enseñanzas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), que se imparten en la Escuela Politécnica: "No es su espacio ideal. Pasas por ahí y es difícil saber que hay facultades".

"La UCA en Algeciras cuenta con Derecho, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Administración y Dirección de Empresas, Enfermería, todas las ingenierías de la Politécnica y otros grados que están aprobados. Hay que visualizarlo y estoy seguro de que muchas familias no saben todas las posibilidades que tenemos aquí, todas con una empleabilidad importante, altísima", destaca.

Los nuevos espacios en Algeciras deben servir también para acoger otros grados en el plazo de pocos años. "Nos han autorizado un par de grados universitarios, uno es Ingeniería en Energías Renovables y el otro es Logística y Transporte Inteligente, este último, con la Universidad de Córdoba, por lo que hay que ver el encaje de las dos propuestas para que sean un solo grado. No creo que haya muchos problemas: la propuesta que hace Córdoba viene de las facultades de Derecho y Económicas y aquí se ha hecho desde Ingeniería, con lo que el resultado final puede ser más interesante, al unificar las dos visiones de la materia, aunque de momento está todo por definir. También tendremos un máster de Enfermería, de Humanización y Ética de la Salud", destaca el rector.

"Hay grupos de investigación muy pegados al territorio, sobre logística portuaria, energías renovables, nuevos materiales, eficiencia energética..."

En cuanto a la residencia de estudiantes, Mantell estima que hay predisposición municipal "para buscar un sitio y el alcalde ha puesto sobre la mesa el asilo de San José". "El asilo no tiene protección, con lo cual sería más sencillo edificar. Vamos a analizarlo, es una cuestión de viabilidad económica. No sabía que encontrar pisos de alquiler en Algeciras es tan complicado. Falta inversión privada en residencias de estudiantes. En otras ciudades, cuando hay lista de espera, se construyen residencias privadas", añade.

“Todo es posible, si hay financiación. Yo se lo he trasladado al alcalde. Contamos con unos remanentes, que tiene Hacienda [de la Junta de Andalucía] y que es la que dice qué parte podemos utilizar. Tenemos 37 millones de euros y la Junta de Andalucía dice que va a autorizar 80 millones en cuatro años para las diez universidades públicas andaluzas. De esos 37 millones podemos aspirar a invertir entre 28 y 30, como mucho. Aspiramos a una cantidad que puede ser importante, pero nunca va a ser suficiente para satisfacer las necesidades de los cuatro campus de la UCA. Vamos a ver si el proyecto del asilo San José es posible incorporarlo a esa financiación".

Deporte y cultura, asignaturas pendientes

"También nos planteamos tener un edificio para los servicios administrativos de la UCA, que ahora están en la Politécnica y que se asocian demasiado a una serie de titulaciones", afirma el rector, quien en su apuesta añade una asignatura pendiente de la universidad gaditana con Algeciras: la ausencia de equipamientos deportivos propios para el alumnado.

"No es nuestra misión principal, pero es importante contar con infraestructuras deportivas vinculadas a la UCA. En el campus de Puerto Real tenemos una piscina, tres pistas de baloncesto, un campo de fútbol, no sé cuántas de pádel... En Jerez también tenemos una piscina. Lo mismo ocurre con las infraestructuras culturales. Cuando hablamos de que un estudiante debe tener vida universitaria no nos referimos a un estudiante en un aula, estamos hablando de mucho más. La universidad debe ser un centro con vida y aquí la vida está muy diluida, por eso es también importante ir de la mano de los ayuntamientos", señala Mantell.

"No todo el personal docente tiene que ser de la UCA. Hay profesionales cualificados en ingenierías, por ejemplo"

De hecho, la UCA ya proyectó la creación en Algeciras de su tercer centro deportivo en la provincia. Fue en 2019, cuando solicitó a Landaluce la cesión de un terreno de 3.415 metros cuadrados, junto a Enfermería, para construir un polideportivo cubierto con dos pistas de pádel y una externa para correr. Aquel proyecto, sin embargo, quedó en punto muerto.

El UCA-SEA del Llano Amarillo

El edificio UCA-SEA del Llano Amarillo representa un punto y aparte. A la espera de que se resuelva el contencioso judicial sobre el uso de la parcela sobre el que se alza (en noviembre pasado, el TSJA anuló de pleno derecho la reforma de ese espacio en el que se proyectan dos inmuebles más para usos del Puerto de Algeciras) y de que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) diseñe un plan especial de la zona para dar continuidad a su desarrollo, la intención es que el UCA-SEA sea el referente en materia de investigación.

"Los estudiantes del grado de Economía Azul Sostenible podrán moverse de un centro a otro. Tendrán un título conjunto de esas nueve universidades"

"Lo mejor", afirma Mantell, "es la vida que ya tiene el UCA-SEA con varios grupos de investigación trabajando, algo anormal teniendo en cuenta el poco tiempo que lleva abierto", manifiesta. "Hay grupos de investigación muy pegados al territorio, sobre logística portuaria, energías renovables, nuevos materiales, eficiencia energética... El potencial es el que es y no es poco".

Grado en Economía Azul Sostenible

"La Universidad Europea de los Mares, el Sea EU, es hijo del Campus de Excelencia Internacional (CEI) del Mar. La UCA -detalla Martell- lidera un proyecto del que forman parte otras ocho universidades (Bretaña Occidental, Kiel, Gdansk, Split, Malta, Nápoles Parthenope, Algarve y Nord). Vamos a crear una estructura universitaria de estudiantes y profesores, un grado internacional interuniversitario de Economía Azul Sostenible, inicialmente para el curso 2025-26, aunque está aún en negociación, que se va a impartir totalmente en inglés".

"Los estudiantes podrán moverse de un centro a otro, aprovechando las clases online o también físicamente, para cursar sus estudios y tener un título conjunto de esas nueve universidades. Es un proyecto que nos acaban de conceder, enorme, y tenemos aún muchas cosas que resolver, pero apasionante. En paralelo vamos a impartir un máster para el curso 2025-26…. dentro del mapa SEA EU".

Más allá de Algeciras

La UCA nos se plantea abrir nuevos centros en otros municipios del Campo de Gibraltar. "Entiendo que a todo el mundo le gusta tener un centro universitario en su localidad, pero no nos planteamos extendernos por el resto del Campo de Gibraltar porque dispersaría aún más los recursos y encarecería el servicio que damos. Prefiero trabajar mucho más el transporte y los accesos de los estudiantes a los centros ya existentes", señala el rector.

El fomento de la formación dual de los estudiantes es otra de las parcelas que la UCA desea abordar: "No todo el personal docente tiene que ser de la UCA. Hay profesionales cualificados en ingenierías, por ejemplo. Parte de la formación se puede dar en los centros docentes y parte en las empresas, con tutorías por parte de personal de las empresas".

Cátedras de Cepsa, Acerinox y Telefónica

"Nuestro objetivo es que las cátedras de las empresas se lleven desde el Vicerrectorado de Algeciras. Las cátedras de Cepsa y Acerinox están facilitando el acceso de los estudiantes a las empresas y hacen una labor importante al financiar proyectos de investigación, que es donde mejor están funcionando. Estamos tratando de acercar una tercera, la cátedra de Telefónica de Economía Azul y Puertos Inteligentes. Tiene todo el sentido que esté en Algeciras", indica Mantell.