Restablecido el tren Algeciras-Antequera tras el descarrilamiento de una máquina de mantenimiento

Adif ha informado de que desde las 15:30 la circulación se ha restablecido en la línea Antequera-Algeciras, tras la incidencia de un tren de trabajos registrada a primera hora de la mañana de este domingo a la altura de Setenil.

En la madrugada de este domingo, durante los trabajos programados en las bandas nocturnas que se destinan al mantenimiento de las infraestructuras, se ha producido la salida de un eje de una bateadora en la citada línea a las 06.45.

La causa de la incidencia ha sido la rotura de una pieza de la máquina en el momento de finalizar los trabajos de mantenimiento, que se desarrollan cuando no existe circulación de trenes ni viajeros.

La bateadora se ha encarrilado y apartado de la vía a las 13.00. La circulación también ya está restablecida. Mientras ha permanecido el tráfico interrumpido, Renfe ha previsto un plan alternativo para los viajeros de los trenes Media Distancia Antequera-Algeciras, únicos afectados por la incidencia, que han realizado en bus el trayecto entre Ronda y Antequera, facilitando además la opción de cambio de billete o anulación sin coste alguno a todos los viajeros que lo solicitasen.

Se trata del segundo incidente en la Media Distancia en Andalucía que afecta a la provincia de Málaga, ya que este pasado sábado se produjo una colisión entre dos trenes en el municipio malagueño de Álora, que se saldó con 13 heridos leves.

Críticas de Landaluce

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha denunciado que el caos circulatorio vivido esta jornada en Andalucía, y que han terminado afectando a la conexión ferroviaria de Algeciras con retrasos y rutas en buses, se debe a una profunda falta de inversiones reales del gobierno y el Ministerio de Fomento.

“Lo que hemos vivido esta mañana en la conexión ferroviaria de Andalucía con dos descarrilamientos uno en Málaga y otro en Setenil de las Bodegas, y que no es un caso aislado ya que también se ha dado en Madrid muy recientemente, es un despropósito que pone de manifiesto que este gobierno socialista no está trabajando en mejorar nuestras conexiones ferroviarias con mejores locomotoras, vagones, sistemas de sugeridas y continuar con el proceso de electrificación, entre otros puntos”, ah dicho el regidor.

“Estamos hablando de que está en juego la vida de muchas personas que diariamente usan el transporte ferroviario, y parece ser que mientras Pedro Sánchez está de paseo por Galicia, aquí estamos padeciendo una situación muy preocupante que afecta, no solo a la seguridad en el sistema ferroviario, sino también a la competitividad de nuestra línea férrea con Madrid que está olvidada y con unas inversiones que se pintan en los presupuestos del estado pero que después no son verdad, no tienen resultados y no se ven en la realidad como estamos viendo”.

En concreto, Landaluce ha mostrado de nuevo su indignación. "Vamos a seguir reclamando lo que nos merecemos, vamos a seguir pidiendo inversiones y proyectos para la modernización de la conexión ferroviaria con Madrid para que sea más segura y de calidad al igual que otros territorios de España. Asimismo, vamos a pedir una mejora en la estación de Algeciras, que no tiene ni cafetería, también en los vagones, en las locomotoras, y más personal en la misma el cual no tiene culpa de todo este despropósito”.

“Queda patente que el gobierno de España y el Ministerio de Fomento y Renfe no se están tomando tomándose en serio nuestras reivindicaciones, que son las de todo el Campo de Gibraltar. No ha habido un solo día que haya llegado puntual el tren Intercity que nos conecta con Madrid. Por ello, pedimos seriedad y rigor al ejecutivo central para que esta situación cambie lo antes posible y aporten soluciones a un problema que se ha vuelto endémico y sin cura”, finalizó.