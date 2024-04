Republicanos, el vigía del Hacho y la salud de un regidor algecireño

Al mismo tiempo que el algecireño José Rey fracasa ante las autoridades sanitarias al no tener posibles con los que eludir el temido servicio militar, otro algecireño sí asume su no tan arriesgada responsabilidad vital cuando: "El Sr. González de la Vega informa que, habiendo sido trasladado el Excmo. Sr. D. Manuel Somoza, por decreto de S. A. Regente, fecha 2 del actual al gobierno de Málaga se ha encargado él interinamente del mando de la provincia (…) por disposición expresa del Gobierno y con arreglo á lo prevenido en el artículo 80 de la ley orgánica provincial. Siguiendo con la aceptación o huida de cargos y destinos, una dimisión producida en un término municipal vecino tendrá consecuencias en nuestra ciudad: Dimisión que presenta D. Ildefonso de Lara del cargo de Director de la Hijuela de expósitos de Tarifa, que no puede desempeñar en razón del mal estado de su salud; y considerando que no hay razones que justifiquen la continuación en dicha ciudad de una Hijuela de expósitos independte.- de la de Algeciras á la que siempre ha correspondido Tarifa, se acordó suprimir la Hijuela que existe en dicha población y se incorpore desde luego á la de Algeciras, comunicándose al efecto las órdenes oportunas. Los Sres. Presidente, Duarte y Álvarez desistieron de este acuerdo opinando se admitiera la dimisión del Sr. Lara y nombrase la persona que debiera reemplazarle". El acuerdo tomado no especifica ayuda económica para el exiguo presupuesto de la hijuela algecireña.

Coincidente con el interino reemplazo en la jefatura provincial revolucionaria y la dimisión del director de la hijuela tarifeña, una tormenta política nacional aparece en el horizonte cuando el periódico denominado El Pueblo difunde: "Sospechas de connivencias federales de Pi y Margall con los independentistas cubanos". A pesar de estas acusaciones los republicanos respaldarían en la primavera de aquel 1870 a Pi y Margall como su presidente. Al mismo tiempo que el líder de los republicanos españoles (y muy especialmente de los algecireños que cambiaran la denominación de la popular calle Tarifa por la de su líder), prosigue coleando a nivel nacional, en Algeciras el asunto de la aprehensión del buque Ynfante, aún también colea, cuando el capitán afectado solicita testimoniar la siguiente certificación: "Ramón Homedes capitán que expresó ser del Pailebote Ynfante exhibe para testimoniar una certificación expedida ayer por el Comandante General de la Plaza de Ceuta en la que se inserta un parte del vigía del Hacho de aquella Plaza del día dos referente á la aprehensión de un buque en el estrecho y ha solicitud del mismo ha dado testimonio y recogido en el original cuyo recibo firma. Fdº Ramón Homedes". Por aquellos días de lucha del esforzado capitán contra la no siempre justa maquinaria administrativa, o la de los señalados republicanos contra la prensa difamatoria de su catalán líder, acontece en Algeciras el siguiente hecho: "Siendo las cuatro de la mañana, D. José Rodríguez Marín (…) manifiesta que hacía media hora que había fallecido su prima Dña. María de la Asunción, no encontrándose en esta Ciudad sus hijos para hacerse cargo de su casa y bienes y creyendo conveniente el hacerse cargo de su cometido, afín de ver el metálico que pudiera haber dejado la difunta, además de los mil trescientos sesenta y cuatro reales que a la vuelta de los baños y sentirse enferma Dña María de la Asunción le entregó la criada Clara Logier (…) casada con Bernabé Rodríguez Encina, que viven dentro de la propia casa; además de D. Vicente Castillo y D. Manuel Coterillo, quienes permanecían en la misma desde antes de morir aquella (…) se abrieron las habitaciones del piso principal donde dicha señora tenía las suyas y reconocidas escrupulosamente cómodas y baúles, y demás muebles ocupados con sus ropas, papeles y alhajas, no se encontró dinero alguno efectivo". Asegurada y reseñada mediante oficial acta la limpieza en el proceder del primo de la difunta; también la provincial Administración procura actuar con recto proceder cuando: "Examinadas las cuentas de las Hijuelas de expósitos de (…) Algeciras (…) pertenecientes todas al ejercicio económico de 1868-69 (…) se acuerda aprobarlas por hallarse en todo arregladas de conformidad con lo propuesto por los servicios de Beneficencia". Aprobación que no hacía mención económica alguna a la reciente asunción de la tarifeña hijuela, con lo cual y al parecer la institución algecireña parecía que iba camino de hacer el 'primo' como el primo de la difunta prima ante los convivientes en el mismo domicilio que la fallecida prima; por cierto, quién otrora fuese fiel criada falleció años más tarde, concretamente el 1 de octubre de 1888, dejando un legado que necesitó de la figura de un albacea en la figura del reconocido y popular farmacéutico local Adolfo Utor Custodio.

Por aquellos día de ajustes de cuentas públicas aclaradas y privadas sin aclarar, en nuestra ciudad también se produjeron otro tipo de ajustes, pero esta vez en el político mundo, cuando la asociación de jóvenes republicanos locales se reorganiza 'nuevamente', según participaron en la carta siguiente: "Algeciras febrero 27 de 1870. Muy señor mío y estimado correligionario. En sesión general celebrada el día 20 del presente quedó nuevamente constituida la Juventud Republicana de Algeciras en la forma siguiente: Presidente honorario, Adolfo G. Cabezas.- Presidente efectivo, José María Méndez.- Vicepresidente, José Ortega.- Vocales: Francisco Izquiano, José Castillo, José Palacios, Juan Rivas, Vicente Gómez, José Romero, José Rizo, José Reyes.-Secretarios: Ricardo Cidrón, Rafael Otero.- Tesorero, Antonio Ramos. Su primer acuerdo ha sido secundar á la Juventud Republicana de Madrid respecto á la cuestión de quintas, para lo cual convocará á una reunión general el domingo primero de marzo á la Juventud Española de Algeciras (…) Da á V gracias anticipadas y se despide de V. afectísimo seguro servidor Q.B.S.M.- José María Mendez".

Al mismo tiempo que los republicanos algecireños procuran renovar sus órganos locales la hija de un vecino de nuestra ciudad procura comenzar, cumpliendo con los mandatos sociales, una nueva vida: "José Sarmiento González, propietario y de esta vecindad, dice que su legítima hija Doña Teresa Sarmiento Bautista, soltera de veintiséis años, natural de Gaucín y vecina de ésta, tiene proyectado su matrimonio con Don Luís Llanos Baeza, también soltero, vecino de la ciudad de Cádiz, y necesitando para ello el Consejo Paterno (…) dá y concede á su citada hija el Consejo y Consentimiento paterno más favorable para llevar á efecto el expresado matrimonio. De igual modo procedió: José María Camacho y Llameras, propietario, en concepto de curador -y hermano político-, para sus bienes de la señorita Doña Dolores Fort y Guitard, hija legítima de su difunto padre Juan María Fort y García; de veinticuatro años de edad, avecindada en Madrid y tiene concertado su matrimonio con el señor Teniente Coronel retirado, Don Carlos de las Cajigas y López y necesitando el Consejo y consentimiento de su curador y hermano político, por haber fallecido sus padres (…) le concede el más favorable que por la ley necesite para que pueda verificar su proyectado enlace. En el expediente de la peticionaria señorita Fort Guitard, se incluyó: Una partida de defunción de Don Juan María Fort y García, expedido en esta Ciudad por el Cura ecónomo D. José María Bocio, fecha del presente mes. Otra certificación de partida de defunción de Doña María Dolores Guitard Valiente, expedido por el mismo Sor Cura, también con fecha veinte de este mes. Otra certificación de feligresía de Dña. María Dolores Fort y Guitard, expedida por el mismo en igual fecha. Y por último, otra certificación de partida bautismal de dicha Doña. Dolores Fort, expedida por el mismo Cura y en igual fecha". En otro orden de asuntos y en sede parlamentaria, se da lectura al dictamen elaborado por el diputado Pedro López Ruiz, dentro de la comisión creada para evaluar los graves sucesos acontecidos el año anterior en la provincia, respondiéndole el también diputado Moreno Rodríguez: "Me levanto para impugnar este dictamen bajo la triste impresión que me causa el que cuestiones que son de derecho se resuelvan sin tener en cuenta la injusticia ni quiera sacrificándolo todo al deseo de tener un voto más para la facción monárquica (…) En la circunscripción de Jerez se han cometido abusos y arbitrariedades de todo género (…) con el objeto de que se nombre un candidato monárquico allí donde la mayoría es republicana (…) En Algeciras han votado los militares sin tener el tiempo de residencia que marca la ley (…) y sobre lo que se formuló una protesta. En aquel tercer mes de constitucional 1870, se recrudecen las protestas callejeras, a tenor de las preocupantes noticias que llegan de Ultramar: Las manifestaciones contra las quintas se van extendiendo por las poblaciones más importantes. Según dicen las ha habido también en Algeciras, Palencia y Jerez".

Al mismo tiempo que a nivel nacional la crisis heredada del pasado 69 estaba atemperada pero no desaparecida volviéndose a reavivar los últimos días, en nuestra ciudad y dentro del universo privado de los algecireños: "La pareja formada por el marinero José Coll Barba, de 27 años de edad, y Teresa Trelles Ruíz, de 25 años y negocianta, quienes contrajeron matrimonio el 5 de febrero pasado, al cual aportó la última como dote, a saber: Diez mil reales de vellón en géneros y efectos del establecimiento de Comercio que tiene en la calle de Tarifa, según balance hecho en esta misma fecha. Dos mil reales importe de las fías del mismo negocio. Doscientos ochenta reales en un catre de hierro. Ciento veinte reales en un colchón de lana. Dos cobertores, ciento sesenta reales. Treinta reales en tres almohadas. Ciento sesenta tres colchas de sobrecama. Trescientos reales quince cuadros grandes. Un espejo treinta reales. Cuarenta reales dos rinconeras. Ciento veinte reales otra con loza. Otra con mesa fina cien reales. Otra ordinaria, treinta. Una docena de sillas, doscientos reales. Y una cómoda, trescientos sesenta reales. Ascienden los dichos bienes á 13. 930 reales. (…) José Coll, declara haber recibido de su esposa los indicados bienes, obligándose á entregarlos siempre que se disuelva la sociedad conyugal, reservándose Teresa Trelles el derecho de exigir al marido que se los asegure mediante garantía". A la vez que el matrimonio de Teresa y José se consolida en lo sentimental y se formaliza en lo material, el ayuntamiento algecireño aún sigue pendiente -casi finalizando el primer trimestre de 1870-, de consolidar y formalizar su caja, según se desprende del siguiente dictamen: “Examinado el expediente general sobre rendición de cuentas municipales, pertenecientes al ejercicio de 1867 á 68 (…) Respecto a Algeciras (…) se acordó también comunicar orden para que remitan las cuentas que se les tienen reclamadas haciéndoles la prevención que indica el negociado. En el mismo contexto municipal, pero con carácter privado, ya fuera por conocimiento de la “prevención” indicada en el oficio citado o por avatares de la propia política de la época, lo cierto fue que uno de los servidores públicos se dirigió a las instancias provinciales, resolviendo aquellas: Accediendo á una solicitud de D. Ygnacio Benítez Rojas, Regidor del Ayuntamiento de Algeciras -con domicilio en el número 3 de la calle Muro- se acordó concederle un mes de licencia pª que pueda atender al restablecimientº de su salud. El algecireño y progresista regidor era un importante propietario y por lo tanto bien podía solicitar licencia y cumplir con lo expresado por Silverio Lanza en su obra titulada Cuentos Políticos (1890), cuando dice: -La salud se compra con dineros mientras que la enfermedad viene de balde".