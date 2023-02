Pedro Sánchez elude responder en el Congreso por qué no se ejecutó la orden de expulsión contra Yassine Kanjaa

"No podemos echarle leña al fuego, no podemos caer en demagogias, no podemos identificar terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho la Conferencia Episcopal", ha sido la respuesta de Pedro Sánchez al líder de Vox, Santiago Abascal, quien vincula la migración ilegal con el ataque yihadista en Algeciras.

En la primera sesión de control al Gobierno del año, Sánchez ha eludido aclarar si el Gobierno tiene previsto revertir sus políticas migratorias con el objetivo de prevenir hechos como el que le quitó la vida al sacristán de la iglesia de La Palma. Además de citar a la Conferencia Episcopal, durante su intervención en el Congreso de los Diputados, sobre el atentado en Algeciras, Pedro Sánchez sólo ha añadido "un recuerdo" para Diego Valencia "y para las víctimas de este acto criminal". Sobre este asunto, el presidente del Gobierno no ha agregado más.

"Un español seguiría tranquilamente viviendo si hubiesen cumplido con su obligación de expulsar a quien le asesinó. Eran responsables de protegernos y se han convertido en los culpables", ha acusado el líder de Vox a Sánchez recordando que Yassine Kanjaa tenía pendiente una orden de expulsión desde hacía siete meses.

Abascal ha relacionado el ataque de Algeciras con la política migratoria "de puertas abiertas" del Ejecutivo, insistiendo en que incrementa la "desprotección a nuestros barrios" y genera "inseguridad", además de que "las órdenes de expulsión acaban amontonadas a miles en un cajón". "El ejemplo de Algeciras es perfecto para ilustrar sus políticas", ha zanjado Abascal.

El presidente del Gobierno ha pedido a Vox que termine con el "suspense" de la moción de censura y ha cuestionado la posibilidad de que el candidato sea el economista y político Ramón Tamames, exdirigente del Partido Comunista, una formación que Vox quiere "ilegalizar". Ante esa respuesta, Abascal ha replicado a Sánchez que "no responde a las preguntas y se va por las ramas".