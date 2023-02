Landaluce alerta de un aumento de la delincuencia en Algeciras y Marlaska lo niega

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado este martes en el Senado que Algeciras haya experimentado un aumento de la delincuencia y se ha comprometido a "hacer justicia" con las víctimas del atentado yihadista que dejó un muerto y cuatro heridos el pasado día 25, así como a llevar a cabo políticas de prevención para que no vuelva a ocurrir.

Grande-Marlaska ha intervenido tras una pregunta del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, quien ha alertado de un incremento de la criminalidad en la ciudad y del riesgo de que se altere la convivencia a raíz la acción terrorista de Yassine Kanjaa en la que perdió la vida el sacristán de La Palma, Diego Valencia.

El aumento de la criminalidad obedece, ha matizado Grande-Marlaska, a que Landaluce compara los últimos datos con los años en los que lo peor de la pandemia generó restricciones e incluso el confinamiento. "Si lo hacemos, así, fallamos", ha sentenciado.

"Esto es muy grave, por lo que supone y por las consecuencias que puede traer. Es el primer atentado en Europa contra un sacerdote o un templo y ha ocurrido en Algeciras, una ciudad de culturas, una ciudad de naciones, con muchísimas religiones", ha explicado. "Convivimos en paz y armonía, pero lo que ha ocurrido últimamente hace que nos temamos que esa situación se pueda revertir", ha continuado Landaluce. "Por ello es por lo que necesitamos de su compromiso, de conocer qué es lo que ha ocurrido y también, por supuesto, de más ayudas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aumentar la seguridad y que Algeciras sea una ciudad de convivencia y de paz", ha apostillado.

El ministro ha intervenido para "elogiar a la ciudad de Algeciras, por su coraje y por cómo respondió, porque evidentemente no se dejó llevar por ningún ánimo distinto que el de la convivencia y el de pedir justicia". "Haremos justicia, mi compromiso con estos hechos es máximo y con el Campo de Gibraltar es firme desde hace casi cinco años", ha añadido. "Me trasladé allí nada más tomar posesión y lo hice no solo cuando los narcotraficantes liberaban de los hospitales a otros narcotraficantes, sino también cuando llegaban 800 inmigrantes irregulares por vía marítima y los ayuntamientos, entre ellos el suyo, prestaron su ayuda", ha manifestado.

"En el Campo de Gibraltar hemos invertido más de 50 millones de euros en el marco del Plan Especial de Seguridad", ha subrayado el ministro, antes de destacar la presencia de "2.400 efectivos más" de las fuerzas de seguridad en Andalucía desde que asumió la cartera de Interior hace casi cinco años, "de los cuales 700 u 800 en la provincia de Cádiz y su mayoría en el Campo de Gibraltar", donde existen "una de las plantillas con mayor cobertura en España".

Landaluce ha criticado la rotación del personal y ha cuestionado la falta de "300 efectivos" de las fuerzas de seguridad en la comarca, mientras Marlaska ha responsabilizado al Gobierno de Mariano Rajoy de estas carencias y ha afirmado que la realidad "de hoy no tiene nada que ver en ese sentido con la de hace cuatro años".

"Desde el primer momento pusimos en nuestro radar en el Campo de Gibraltar para inversiones, entre ellas las de seguridad", ha declarado el titular de Interior ante el pleno del Senado, donde no ha respondido a la pregunta de Landaluce acerca de la creación de la demandada Zona de Especial Singularidad.