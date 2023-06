El PSOE de Algeciras acusa al Ayuntamiento de despilfarrar el dinero público con 23 asesores y personal de confianza

El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que “con 2 millones de euros anuales en sueldos, entre el alcalde, los concejales y una administración paralela con 23 asesores y personal de confianza, éste vaya a ser el gobierno más caro de la democracia en Algeciras", según han manifestado durante el pleno de este viernes, el primero del actual mandato, y en el que ha quedado aprobada, con los votos del PP, la nueva organización de la Corporación municipal.

La portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, ha criticado duramente que el PP se vaya a escudar en su mayoría absoluta para "contratar a dedo" a más de una veintena de asesores y trabajadores como personal eventual de confianza.

Una oposición sin recursos

La dirigente del PSOE local ha lamentado el trato dado a los grupos de la oposición, "los únicos del arco municipal a los que sí aplica el PP esa pretendida austeridad, y a los que deja casi sin recursos para realizar la labor fiscalizadora y de control que en toda democracia tienen encomendada". Y ha añadido: "La reunión previa mantenida al respecto con el portavoz del Grupo Popular, Jacinto Muñoz, no fuera más que una pantomima, porque ya tenían decidido que nos iban a dejar casi sin recursos para hacer oposición y nos hemos tenido que enterar por la prensa", en referencia a que el PSOE se quedará sin un edil liberado que tenía en el periodo corporativo anterior.

Arrabal ha interpelado al alcalde, José Ignacio Landaluce, y a Muñoz a explicar públicamente el por qué de este “castigo” al PSOE. “Nosotros no pedíamos nada, pero ustedes han roto la cortesía institucional y nos han quitado el único concejal que teníamos liberado, y también al personal funcionario adscrito al grupo municipal", ha señalado la portavoz, recordando que “la Ley establece que los grupos de la oposición tienen que tener a su disposición recursos materiales y personales que les permitan realizar la labor que tienen encomendada”.

“Ése es el talante en este inicio de mandato, diga lo que diga”, ha lamentado Arrabal, que ha afeado a Landaluce que se suba el sueldo, “cuando, como senador, vota en contra de que se haya subido el salario mínimo en España a 1.080 euros. Eso no le parece lógico, pero sí le parecía insuficiente que su sueldo fuera de 59.000 euros al año y se lo sube a 64.000”. Rocío Arrabal confía en que el alcalde "no se tire ahora 4 años diciendo que no hay dinero para arreglar calles ni para reponer los contenedores de basura destrozados".

Finalmente, Arrabal ha lamentado también durante este pleno organizativo que desaparezca la Comisión Informativa de Fomento Económico y Empleo, Comercio e Industria, que "debería seguir teniendo entidad propia para fomentar la creación de empleo, apoyar a emprendedores y pymes, y actuar en pro del comercio local y de proximidad".

Otros puntos

El pleno de organización celebrado este viernes también ha servido para establecer el funcionamiento de las comisiones y órganos municipales durante el presente mandato corporativo.

Así, se ha fijado la celebración de un pleno ordinario de la Corporación al mes, que será cada último viernes de mes, excepto en agosto, que será inhábil, pero no para convocar sesiones extraordinarias; la creación y composición de las comisiones informativas permanentes y de la Comisión Especial de Cuentas; el número de personal eventual y sus retribuciones; las asignaciones a los grupos políticos municipales; la proporcionalidad de la composición del órgano desconcentrado Gerencia Municipal de Urbanismo y nombramiento de representantes en órganos colegiados, y la fijación del número de miembros de la Corporación a percibir retribuciones por el ejercicio de sus cargos.

Previa a la celebración del pleno, Landaluce ha presidido la constitución de la Junta de Gobierno Local, de la que también se ha dado cuenta al Plenario, y que mantendrá fijadas sus reuniones los viernes.