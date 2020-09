La falta de medios amenaza con obstaculizar la actividad del Juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras, aquel en el que ha recaído la macrocausa de la Operación Dismantle contra el narcotráfico, con 142 investigados y 50 detenidos pertenecientes a la organización presuntamente liderada por los hermanos Tejón, los conocidos como Castañas. El juzgado se enfrenta a una instrucción compleja y laboriosa sin contar con toda su plantilla y requeriría un juez de refuerzo para poder seguir tramitando el resto de los asuntos sin dilatar los plazos.

Así lo reclama el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, que asegura que ha transmitido ya a la Junta de Andalucía las necesidades del juzgado. Este órgano, de reciente creación (se puso en marcha hace un año) tiene puestos por cubrir en su plantilla. Se han solicitado refuerzos "y nos han dicho que están en ello, pero no llegan". Por otra parte, el decano reclama que se asigne un juez de apoyo, entre los de adscripción territorial, que permita que el titular del Juzgado se dedique en exclusiva a la instrucción de la macrocausa sin que el resto de procedimientos se vea perjudicado ni haya "problemas en las diligencias. Con los medios que tenemos que no haya sorpresas si surge alguno, porque no es posible abarcar más".

No es la primera vez que los jueces y fiscales reclaman más plantilla para los juzgados y que se cubran las bajas que se producen, especialmente de funcionarios. Esa ha sido también una de las reivindicaciones formuladas este jueves en la concentración realizada en Algeciras en apoyo a las fuerzas de seguridad y para pedir medios para la lucha contra el narcotráfico.