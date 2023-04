IU lamenta la mala imagen de Algeciras proyectada por el PP en una Proposición No de Ley

En todo caso, Nieto presentará una enmienda a la PNL para dar un trato similar a los empleados públicos de la Junta; bajo la figura de Zona de Difícil Cobertura y que la propuesta no se circunscriba únicamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Del Río reconoce que aunque en la ciudad hay problemas, contar con más efectivos policiales no es todo. Para el alcaldable el impulso de las políticas de empleo y formación deben ir de la mano con el aumento de la seguridad en la comarca.

Por su parte, el alcaldable de la coalición, Andrés del Río, ha asegurado que “ni el Campo de Gibraltar es Sicilia, ni Algeciras es Palermo ”, y ha mostrado estar atónito y perplejo de que “un alcalde como Landaluce, que además es candidato de nuevo a la Alcaldía permita una exposición de motivos como la que aparece en esta PNL”. "Cualquiera de fuera de la comarca que lea el texto puede pensar que en la zona estamos a tiros a diario como si esto fuera Sarajevo ", ha añadido. “El Campo de Gibraltar no es solo narcotráfico. También es turismo, industria, actividad portuaria, medio ambiente y cultura ”.

La coalición de izquierdas formada por IU-MP-Iniciativa para las municipales de Algeciras ha denunciado que el Partido Popular (PP) ha presentado una imagen muy negativa de la ciudad y de la comarca en el Parlamento de Andalucía a través de una Proposición No de Ley (PNL) que se debatirá el próximo jueves que pide la declaración de la Zona de Especial Singularidad .

Texto de la PNL: Reconocimiento y declaración de la zona del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad

El Campo de Gibraltar es una de las seis comarcas de la provincia de Cádiz, situada en el extremo sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene una situación geográficamente excepcional, que ha supeditado históricamente la vida de sus habitantes y ha favorecido los graves problemas a los que desde hace algún tiempo nos enfrentamos.

Las costas del continente africano distan del continente europeo, por el punto más próximo, 14 kilómetros por mar, una escasa distancia física, teniendo en cuenta que Marruecos es el primer productor mundial de hachís y punto de salida importante de migración irregular. Sirva de ejemplo que en el Campo de Gibraltar se incauta el 60 % del hachís que se incauta en todo el territorio nacional, y que aproximadamente el 70% de los atestados instruidos por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en Algeciras están relacionados con la actividad ilícita del narcotráfico.

El desamparo y olvido institucional que ha sufrido durante años la comarca del Campo de Gibraltar, sumado a los acontecimientos relacionados con el tráfico ilícito de personas, el incremento del narcotráfico y, sobre todo, a la aparición de la extrema agresividad y violencia que muestran las distintas bandas dedicadas al tráfico ilícito de drogas, tabaco y personas, cuyo exponente más alarmante y peligroso son las agresiones físicas que han sufrido los agentes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad españoles, que afrontan su labor policial con carencias de todo tipo, han provocado que las coordinadoras contra la droga y sindicatos y asociaciones de los distintas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vigilancia aduanera y funcionarios de prisiones, hayan creado la Plataforma «Por tu seguridad, por la de todos». Además de los anteriores, exigen medidas encaminadas a acabar con esta escalada de criminalidad y revertir la situación de deterioro cívico y social que se vive actualmente en esta zona de España, siendo la declaración de Zona de Especial Singularidad una constante reclamación y la única forma de prestar el respaldo moral, social y laboral que necesitan por el inmenso esfuerzo y sacrificio, incluso personal y familiar, de los agentes destinados en esa zona, ante la delicada situación en la que se encuentran, trabajando en condiciones de peligrosidad y desbordados por la falta de medios humanos y materiales.

La situación que viven las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también el personal del Servicio de Vigilancia Aduanera en esta zona es crítica e insostenible. Al hecho, vergonzoso y recurrente, de falta de personal en las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional se suma que tienen que trabajar bajo condiciones máximas de hostilidad, que se escenifica mediante amenazas y agresiones a los agentes, a quienes incluso se les graba durante las intervenciones y se les identifica públicamente en las redes sociales, siendo la situación más límite que nunca, no solo por la falta de efectivos, sino también de medios materiales, tecnológicos y de autoprotección, y por la impunidad con la que parecen poder actuar estos delincuentes, circunstancias todas ellas que provocan que los agentes cada vez sean más reticentes a ocupar dicho destino y casi la mitad de la plantilla haya solicitado el traslado por trabajar en peores condiciones que en otros lugares de España.

Pese a que el ansiado reconocimiento del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad parecía estar más cerca después de que en enero de 2022 el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunciara que su departamento estaba haciendo –a través de un grupo de trabajo– los estudios jurídicos necesarios para conceder la condición de Zona de Especial Seguridad a esta comarca, lo cierto es que ningún avance se ha producido hasta la fecha y no se ha adoptado ninguna decisión al respecto.

Para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía es urgente la necesidad de que el Ministerio del Interior, además del de Justicia y Hacienda, se tome más en serio la realidad que se vive en esta zona, y se pongan en marcha medidas reales de refuerzo para mejorar la seguridad pública y de apoyo y reconocimiento al trabajo que desarrollan las FCSE, incluyendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Vigilancia Aduanera, funcionarios de prisiones, jueces y fiscales. El plan de seguridad que necesita el Campo de Gibraltar es el de su declaración como Zona Especial de Singularidad, con todas las mejoras de dotación material, inversiones y personal que ello conlleva, y no el insuficiente Plan de Seguridad para el Campo de Gibraltar puesto en marcha por el ministro Marlaska en julio de 2018, que no solo es algo coyuntural, sino que además no se está cumpliendo en muchos de sus términos.

Por todo lo expuesto con anterioridad, somete a la aprobación del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY:

El Parlamento de Andalucía manifiesta su posición favorable a que, con carácter urgente y prioritario,

se lleve a efecto la declaración del Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad (ZES), dotando de incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor, y con ello realizar una actualización y aumento del catálogo de puestos de trabajo, contemplando un aumento de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa zona de forma estructural y permanente, y no en forma de atribución temporal de funciones, e incluir a los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar, puesto que en esta zona son equiparables en riesgo y trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como dotar y mejorar los medios materiales y tecnológicos a su alcance.