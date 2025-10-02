Qué hacer este fin de semana en el Campo de Gibraltar: del viernes 3 al domingo 5 de octubre

El Campo de Gibraltar vive del viernes 3 al domingo 5 de octubre, un fin de semana cargado de propuestas en cada rincón de la comarca. Desde Algeciras hasta Tarifa, pasando por Jimena, Los Barrios, San Roque, La Línea, Castellar o Tesorillo, los vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de música, teatro, literatura, deporte y gastronomía.

Algeciras

La ciudad será epicentro de la agenda cultural y gastronómica. Desde el viernes al domingo, el recinto ferial acogerá The Champions Burger Smash Edition, cita imprescindible para los amantes de las hamburguesas. El viernes, además, se celebra en la ETSIA un torneo de Mario Kart 8 Deluxe, mientras que la cultura tomará protagonismo en el Museo Municipal con la presentación del libro La ciudad que mira al mar y en los contenedores rojos del Saladillo con un homenaje a Silvina Ocampo en el ciclo “Viernes de letras”.

Ese mismo día, varias exposiciones se inauguran: la fotográfica del 50 aniversario de Tria-75 en el Centro Documental José Luis Cano y la doble muestra de Antonio Montero y Sandra Díaz en el Centro de Negocios Nexus. La jornada culminará con la conferencia de Juan José Téllez sobre El Patio de Triana en el Centro de Interpretación Paco de Lucía y la presentación literaria de Juan Antonio Rivera Gorjón en Casa Leonora.

El sábado se celebrará el Mercado de Arte Positivo en la Plaza Juan de Lima, acompañado de un taller de ilustración manga en el museo. El deporte tomará las calles por la tarde con la X Media Maratón Ciudad de Algeciras y el derbi de baloncesto en el pabellón municipal. La música sonará en el Teatro Florida con el musical Al abordaje, mientras que la noche quedará reservada para el blues en Casa Leonora, la fiesta retro en la discoteca Kube y el funk en Café Central.

El domingo, Algeciras se moverá con la Carrera Popular Virgen del Pilar y la exposición de medios de la Guardia Civil en el Llano Amarillo, además de la cita artística Pintamos en la Plaza Alta.

Los Barrios

El municipio arrancará el viernes con un ambiente festivo en la Plaza de la Iglesia, donde tendrá lugar la gran pintada de globos por el Día del Niño, seguida de un refresco. Más tarde, la biblioteca municipal acogerá la presentación de La leyenda de Villalba, de Jose Krilín.

El sábado, las actividades en Los Barrios comienzan temprano con el tradicional paseo por las calles del pueblo con cantos y juegos tras un desayuno comunitario. Ya por la tarde, la alegría volverá con un desfile de disfraces y pasacalles que desembocará en la Plaza de la Iglesia con una merienda popular. La cultura tendrá espacio en el ciclo Otoño de Teatro, con la obra Los días de la nieve en la sala El Pósito.

Jimena de la Frontera

El viernes se abrirá con música clásica en el convento de la Estación de Jimena, a cargo del grupo Tocamici. El sábado, la jornada comenzará con un taller de defensa personal para mujeres en el pabellón municipal y continuará con actividades para los más pequeños en San Pablo, donde se representará el cuentacuentos teatralizado Marcelina en la cocina. Por la tarde, el convento acogerá al Coro Cantamici, mientras que la Casa de la Memoria recibirá la presentación del libro El Patronato (Relatos). La noche se cerrará con cine al aire libre en el Llano de la Victoria con Ladrones de girasoles.

El domingo volverá el taller de defensa personal y la música clásica tomará protagonismo con el recital de piano de Aidan Mikdad en la finca La Haza Grande, con obras de Schubert, Scriabin y Liszt.

San Roque

El sábado, el Museo Municipal de Carteia de San Roque ofrecerá el espectáculo familiar Mitos Mediterráneos con Diego Magdaleno, y por la noche la Asociación Cultural Canción Ligera organiza en el recinto ferial su Gran Gala de Otoño. El domingo, los niños podrán disfrutar del taller ¡Por Neptuno! en el Museo Municipal, mientras que el Teatro Juan Luis Galiardo acogerá el espectáculo El fantasma del Teatro Falla.

La Línea

El viernes en La Línea será día de cultura con la inauguración de la exposición fotográfica de Afal en el Museo Cruz Herrera, y la representación de La Estrella de Sevilla en el Teatro La Velada.

El domingo, el estadio municipal será escenario de fútbol con el enfrentamiento entre La Balona y el Castilleja CF.

Tarifa

La localidad tarifeña celebra durante todo el fin de semana el Festival Tarifa Folk. El viernes abrirá con el grupo Almadraba en el Teatro Alameda; el sábado será el turno de Olga y los Ministriles, y el domingo se clausurará con la actuación de Dulzaro.

Además, el domingo por la mañana, Tarifa se unirá al Día Mundial del Hábitat con una ruta guiada por el sendero de Los Lances.

San Martín del Tesorillo

El viernes, la Plaza de la Constitución de Tesorillo será escenario del espectáculo Si brillas cantas, mientras que el sábado el municipio disfrutará de su tradicional verbena de Montenegral.

Castellar

El castillo de Castellar acogerá todo el fin de semana el Open Arts, un encuentro de arte, artesanía, conciertos y talleres en un entorno monumental.

Gibraltar

El Peñón también se suma a la agenda comarcal con su Festival Oktoberfest, que se celebrará durante todo el sábado.