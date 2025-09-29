Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 29 de septiembre al 5 de octubre
Octubre comienza con numerosas actividades al aire libre, eventos culturales, gastronomía y mucho más
Del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre, el Campo de Gibraltar ofrece una agenda repleta de eventos culturales, actividades al aire libre y propuestas para toda la familia. No olvides que se actualiza continuamente.
Lunes 29 de septiembre
- 12:30 – Biblioteca José Riquelme, La Línea: Presentación del cómic en lectura fácil Superhéroes sin barreras. El incendio en la biblioteca.
- 20:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del libro Tetas y Miedo, de Alicia Morales.
Martes 30 de septiembre
(No se registran eventos programados.)
Miércoles 1 de octubre
- 09:00 – 18:00 – Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Algeciras: III Feria de Innovación y Transformación Digital, con ponentes como Jon Hernández, Geni Ramos y Santiago Cosme.
Jueves 2 de octubre
- 10:30 – Museo Municipal, Algeciras: Taller "Ven a tejer con nosotras", por la asociación Recrearte.
- 18:00 – Casa de la Cultura, Tarifa: Coloquio con Gregorio Montero, médico de familia y asesor en la Fundación de AFA Tarifa, dentro de las jornadas organizadas por AFA por el Día Mundial del Alzheimer.
- 19:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
Viernes 3 de octubre
- 12:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 17:00 – Plaza de la Iglesia, Los Barrios: Gran pintada con globos para anunciar la llegada del Día del Niño. Al regreso, se ofrecerá un refresco.
- 18:00 – Museo Municipal, Algeciras: Presentación del libro La ciudad que mira al mar, de Alejandro González Harillo.
- 19:00 – Sala de exposiciones temporales, Museo Cruz Herrera, La Línea: Exposición colectiva de fotografías de Afal, con 38 obras de doce autores. Abierta hasta el 2 de noviembre.
- 19:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Inauguración de la exposición fotográfica 50 aniversario de Tria-75.
- 20:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Conferencia de Juan José Téllez sobre los 50 años del disco El Patio del grupo Triana, con la colaboración especial de Jesús Márquez interpretando algunos temas.
- 20:00 – Plaza de la Constitución, San Martín del Tesorillo: Espectáculo Si brillas cantas.
- 20:30 – Teatro La Velada, La Línea: Representación de La Estrella de Sevilla, de Lope de Vega.
Sábado 4 de octubre
- 7:00 – Plaza de la Iglesia, Los Barrios: Paseo por las calles del pueblo cantando canciones, seguido de oración en la iglesia de San Isidro Labrador, desayuno y juegos.
- 10:30 – Museo Municipal, Algeciras: Taller de ilustración manga, de la asociación Recrearte. Para niños a partir de 9 años.
- 12:00 – Museo Municipal Sección Carteia, San Roque: Mitos Mediterráneos con Diego Magdaleno, cuentos para toda la familia.
- 12:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
- 12:00 – Asociación Cultural Alarte, Algeciras: Inauguración de las exposiciones Miscelánea, de la artista M.E.G Cla, y Socaire, de Palma Ahuir.
- 17:00 – Desde el bar Sevillita, Los Barrios: Desfile de disfraces y pasacalles, finalizando en la plaza de la Iglesia con merienda.
- 19:00 – Casa de la Memoria La Sauceda, Jimena: Presentación del libro El Patronato (Relatos) de Maribel Sánchez González.
- 19:00 – Calle de Algeciras: X Media Maratón Ciudad de Algeciras. Con salida del estadio Enrique Talavera.
- 19:30 – Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: Los días de la nieve, de la Asociación de Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru.
- 20:30 – Teatro Florida, Algeciras: Musical Al abordaje, de la Coral Polifónica Portus Albus de la SAF.
- 21:30 – Casa Leonora, Algeciras: Concierto de Felix Slim, The Brooklyn Blues Hand. Entrada 10 euros, requiere reserva.
- 22:00 – Discoteca Kube, Algeciras: XIII Fiesta Retro Disco.
- Gibraltar: Festival Oktoberfest durante toda la jornada.
Domingo 5 de octubre
- 12:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.
