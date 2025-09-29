Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 29 de septiembre al 5 de octubre

Del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre, el Campo de Gibraltar ofrece una agenda repleta de eventos culturales, actividades al aire libre y propuestas para toda la familia. No olvides que se actualiza continuamente.

Lunes 29 de septiembre

12:30 – Biblioteca José Riquelme, La Línea : Presentación del cómic en lectura fácil Superhéroes sin barreras. El incendio en la biblioteca.

La Línea Presentación del cómic en lectura fácil Superhéroes sin barreras. El incendio en la biblioteca. 20:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Presentación del libro Tetas y Miedo, de Alicia Morales.

Martes 30 de septiembre

(No se registran eventos programados.)

Miércoles 1 de octubre

09:00 – 18:00 – Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, Algeciras: III Feria de Innovación y Transformación Digital, con ponentes como Jon Hernández, Geni Ramos y Santiago Cosme.

Jueves 2 de octubre

10:30 – Museo Municipal, Algeciras: Taller "Ven a tejer con nosotras", por la asociación Recrearte.

Taller "Ven a tejer con nosotras", por la asociación Recrearte. 18:00 – Casa de la Cultura, Tarifa : Coloquio con Gregorio Montero, médico de familia y asesor en la Fundación de AFA Tarifa, dentro de las jornadas organizadas por AFA por el Día Mundial del Alzheimer.

Tarifa Coloquio con Gregorio Montero, médico de familia y asesor en la Fundación de AFA Tarifa, dentro de las jornadas organizadas por AFA por el Día Mundial del Alzheimer. 19:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.

Viernes 3 de octubre

12:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.

The Champions Burger Smash Edition. 17:00 – Plaza de la Iglesia, Los Barrios : Gran pintada con globos para anunciar la llegada del Día del Niño. Al regreso, se ofrecerá un refresco.

Los Barrios Gran pintada con globos para anunciar la llegada del Día del Niño. Al regreso, se ofrecerá un refresco. 18:00 – Museo Municipal, Algeciras: Presentación del libro La ciudad que mira al mar, de Alejandro González Harillo.

Presentación del libro La ciudad que mira al mar, de Alejandro González Harillo. 19:00 – Sala de exposiciones temporales, Museo Cruz Herrera, La Línea: Exposición colectiva de fotografías de Afal, con 38 obras de doce autores. Abierta hasta el 2 de noviembre.

Exposición colectiva de fotografías de Afal, con 38 obras de doce autores. Abierta hasta el 2 de noviembre. 19:00 – Centro Documental José Luis Cano, Algeciras: Inauguración de la exposición fotográfica 50 aniversario de Tria-75.

Inauguración de la exposición fotográfica 50 aniversario de Tria-75. 20:00 – Centro de Interpretación Paco de Lucía, Algeciras: Conferencia de Juan José Téllez sobre los 50 años del disco El Patio del grupo Triana, con la colaboración especial de Jesús Márquez interpretando algunos temas.

Conferencia de Juan José Téllez sobre los 50 años del disco El Patio del grupo Triana, con la colaboración especial de Jesús Márquez interpretando algunos temas. 20:00 – Plaza de la Constitución, San Martín del Tesorillo : Espectáculo Si brillas cantas.

San Martín del Tesorillo Espectáculo Si brillas cantas. 20:30 – Teatro La Velada, La Línea: Representación de La Estrella de Sevilla, de Lope de Vega.

Sábado 4 de octubre

7:00 – Plaza de la Iglesia, Los Barrios: Paseo por las calles del pueblo cantando canciones, seguido de oración en la iglesia de San Isidro Labrador, desayuno y juegos.

Paseo por las calles del pueblo cantando canciones, seguido de oración en la iglesia de San Isidro Labrador, desayuno y juegos. 10:30 – Museo Municipal, Algeciras: Taller de ilustración manga, de la asociación Recrearte. Para niños a partir de 9 años.

Taller de ilustración manga, de la asociación Recrearte. Para niños a partir de 9 años. 12:00 – Museo Municipal Sección Carteia, San Roque : Mitos Mediterráneos con Diego Magdaleno, cuentos para toda la familia.

San Roque Mitos Mediterráneos con Diego Magdaleno, cuentos para toda la familia. 12:00 – Recinto ferial, Algeciras: The Champions Burger Smash Edition.

The Champions Burger Smash Edition. 12:00 – Asociación Cultural Alarte, Algeciras: Inauguración de las exposiciones Miscelánea, de la artista M.E.G Cla, y Socaire, de Palma Ahuir.

Inauguración de las exposiciones Miscelánea, de la artista M.E.G Cla, y Socaire, de Palma Ahuir. 17:00 – Desde el bar Sevillita, Los Barrios: Desfile de disfraces y pasacalles, finalizando en la plaza de la Iglesia con merienda.

Desfile de disfraces y pasacalles, finalizando en la plaza de la Iglesia con merienda. 19:00 – Casa de la Memoria La Sauceda, Jimena: Presentación del libro El Patronato (Relatos) de Maribel Sánchez González.

Jimena: Presentación del libro El Patronato (Relatos) de Maribel Sánchez González. 19:00 – Calle de Algeciras: X Media Maratón Ciudad de Algeciras. Con salida del estadio Enrique Talavera.

X Media Maratón Ciudad de Algeciras. Con salida del estadio Enrique Talavera. 19:30 – Sala El Pósito, Los Barrios: Otoño de Teatro: Los días de la nieve, de la Asociación de Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru.

Otoño de Teatro: Los días de la nieve, de la Asociación de Amigos del Teatro Pepe Luis y Maru. 20:30 – Teatro Florida, Algeciras: Musical Al abordaje, de la Coral Polifónica Portus Albus de la SAF.

Musical Al abordaje, de la Coral Polifónica Portus Albus de la SAF. 21:30 – Casa Leonora, Algeciras: Concierto de Felix Slim, The Brooklyn Blues Hand. Entrada 10 euros, requiere reserva.

Concierto de Felix Slim, The Brooklyn Blues Hand. Entrada 10 euros, requiere reserva. 22:00 – Discoteca Kube, Algeciras: XIII Fiesta Retro Disco.

XIII Fiesta Retro Disco. Gibraltar: Festival Oktoberfest durante toda la jornada.

Domingo 5 de octubre