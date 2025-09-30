El arte toma el Castillo de Castellar con el Open Arts

El Castillo de Castellar se prepara para vivir uno de los encuentros culturales más vibrantes del año. El Open Arts aterriza el sábado 4 y el domingo 5 de octubre con una agenda repleta de propuestas que invitan a sumergirse en el arte en todas sus formas. Diez espacios distintos acogerán las obras de 17 artistas, acompañados de espectáculos en vivo, talleres y visitas que transformarán la fortaleza medieval en un auténtico hervidero de creatividad.

La cita arranca el sábado con la apertura de talleres y galerías desde las 11:30 hasta las 19:00. El mediodía será para los más pequeños, que podrán experimentar con los pinceles en un taller de pintura infantil en la Plaza de Armas. La tarde promete movimiento y sorpresa: una visita guiada teatralizada recorrerá la historia del castillo, seguida por un taller de toniza a cargo de Miguel de la Airosa. El broche nocturno llegará en la Plaza Salvador con el concierto de Diego Valdivia, que llenará de ritmo y energía las murallas.

El domingo mantiene la intensidad con otra jornada de talleres abiertos y un repertorio de espectáculos que combinarán música y artes escénicas. A mediodía, la voz y el talento de Felix Slim envolverán al público en la Plaza Salvador. El ritmo cambiará después con malabares y circo itinerante que recorrerán distintos rincones del casco histórico, hasta desembocar en el espectáculo Inestable de la compañía La Nave del Tiempo, que llevará el circo contemporáneo a la Plaza de Armas.

Para facilitar el acceso, el Open Arts contará con microbuses gratuitos que conectarán la Plaza Andalucía de Castellar Nuevo con el castillo en distintos horarios tanto el sábado como el domingo.

Con una mezcla de música en directo, artes plásticas, circo y actividades participativas, el Open Arts promete un fin de semana en el que cada calle y cada plaza se convertirán en un escenario. Un festival donde el arte no solo se contempla, sino que también se vive.

Sábado 4 de octubre

11:30 – 19:00 | Apertura de talleres y galerías

12:00 – 14:00 | Taller infantil de pintura (Plaza de Armas) con Raquel Macías

16:30 | Visita guiada teatralizada – Escuela Municipal de Teatro (salida Puerta de la Villa)

17:30 | Taller de toniza por Miguel de la Airosa

20:30 | Concierto Diego Valdivia Sexteto (Plaza Salvador)

Domingo 5 de octubre