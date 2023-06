La segunda mejor playa de Europa, según European Best Destinations, está en el Campo de Gibraltar

El turismo internacional sigue siendo uno de los fuertes de Andalucía. Las playas, la cultura, la gastronomía y otros miles de atractivos convierten el sur de España en uno de los destinos favoritos para pasar el verano. Concretamente, el primero de ellos no para de recibir reconocimientos por grandes cabeceras internacionales y webs de viajes y, en esta ocasión, Bolonia vuelve a revalidar su segundo puesto en el ranking de las mejores playas de Europa elaborado por Europa Best Destinations en 2023.

La reconocida web de viajes ha elaborado una lista con las 22 playas más populares basado en los votos de los viajeros de todo el mundo, otorgando el segundo lugar a la playa de Tarifa, solo superada por Playa Dorada de Porto Santo, en Portugal. El top 3 lo cierra otro enclave portugués, la Playa de Seixal.

Europa Best Destinations también incluye otras cuatro playas españolas en el ranking, ninguna otra gaditana, siendo estas las de Mitjaneta en las Islas Baleares situada en el quinto lugar, la Cala Sa Boadella de Lloret de Mar en el puesto número 15, la Playa de Blanes en Cataluña el 20 y la Playa de Laga en el País Vasco que se coloca en el 21.

En la definición de Bolonia, el portal comenta que "Cádiz es un destino de ensueño", destacado por "sus sublimes playas kilométricas de arena fina". También da a conocer otro de sus atractivos, las vistas, al nombrar la costa africana.

Bolonia es una playa virgen, una "playa de ensueño" que se relaciona con la historia a través del Conjunto Arqueológico Baelo Claudia, además, en el enclave pueden visitarse sus piscinas naturales a las que se le atribuyen propiedades terapéuticas y el monumento natural de la Duna de Bolonia.