Las piscinas naturales de Bolonia, un lugar idílico del Campo de Gibraltar

La playa de Bolonia se encuentra entre las finalistas para proclamarse la mejor playa de España 2023, y no es de extrañar, puesto que es uno de los enclaves más impresionantes del Campo de Gibraltar. Su arena dorada y sus aguas cristalinas no tienen nada que envidiarle a las playas paradisiacas del Caribe, además, cuenta con elementos naturales muy característicos, entre ellos su espectacular duna de 30 metros de altura, un Monumento Natural, y las piscinas naturales, un lugar que no todos conocen.

El paraíso de Tarifa combina todos sus atractivos naturales con la historia, puesto que allí se ubica el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, el más importante de la provincia de Cádiz. También lo hace con el deporte, ya que la localidad es considerada la meca del deporte de viento, aunque toma fuerza el senderismo por la multitud de rutas que pueden realizarse por la zona, entre ellas, la de las piscinas naturales.

Según Diario de Cádiz, lo único que necesitas para llegar a este entorno mágico son unas chanclas y protección. Las piscinas se encuentran al Este de la playa de Bolonia, a unos 4 kilómetros, en una zona rocosa que se llena de agua cuando la marea está alta.

Las piscinas se forman con las mareas. Destaca por ser un entorno tranquilo y de aguas más cálidas que las del mar abierto. Entre las rocas puedes encontrar arcilla natural, utilizada por sus visitantes para hidratar la piel.

El enclave tarifeño es conocido por los beneficios terapéuticos. No solo puedes encontrar arcillas naturales, también hay chorros de agua que permiten relajar los músculos mientras disfrutas de un día de playa.

El camino hacia las piscinas puedes realizarlo a pie por la playa, en dirección contraria a la duna, o en coche, aunque posteriormente hay que hacer un tramo a pie. En caso de elegir esta última opción, puedes aparcar el vehículo en uno de los parkings próximos a la playa.