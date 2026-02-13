El plan más romántico está en Algeciras: una noche mágica por San Valentín

El Hotel Alborán Algeciras, en la calle los Álamos, ha preparado una de las propuestas más completas y atractivas para celebrar San Valentín en la ciudad. El establecimiento invita a parejas a vivir una noche única el 14 de febrero a partir de las 21:00 horas.

Una velada para compartir y enamorar

La experiencia incluye un menú especial de San Valentín, amenizado con música en directo durante la cena, además de un original espejo selfie del amor para capturar las fotos más románticas de la noche.

Tras la cena, la celebración continuará con fiesta con DJ hasta las 03:00 horas, incluyendo una copa durante la sesión. El precio es de 63 € por persona.

El menú: una propuesta diseñada para conquistar el paladar

La cena, pensada para compartir y enamorar, estará compuesta por entrantes para compartir (elección ibérica Alborán, timbal frío de aguacate, tomate y langostinos y croquetas de rabo de toro). Un primer plato de ensalada templada de queso de cabra con crujiente de jamón ibérico.

Después un principal de presa ibérica glaseada al Oporto, miel y romero con patatas panaderas y de postre mousse bicolor de chocolate blanco y negro con coulis de frutos rojos y crujiente de almendras. Incluye bodega completa durante la cena.

Prolonga la magia: paquete romántico con estancia incluida

Para quienes quieran extender la experiencia, el Hotel Alborán propone un paquete completo para dos personas que incluye una habitación doble con botella de cava y el desayuno buffet. El precio del paquete son 220 € por pareja.

Con esta propuesta integral, el Hotel Alborán convierte San Valentín en mucho más que una cena: una noche para disfrutar sin prisas, celebrar el amor y crear recuerdos inolvidables.