Boleros, velas y amor: este es el plan de cena ideal para celebrar San Valentín con musica en directo

El próximo sábado 14 de febrero a las 21:00 horas, Casa Leonora se llenará de romanticismo con una Noche de Boleros acompañada de una cena especial de San Valentín, en una velada pensada para quienes quieran celebrar el amor con música en directo y un ambiente íntimo.

La cita contará con la actuación de Mayoli Armenteros y amigos, que interpretarán grandes clásicos del bolero y canciones cargadas de sentimiento, perfectas para una noche tan señalada. Será una oportunidad para disfrutar de la música en vivo en un entorno acogedor, ideal para parejas, amigos o amantes de las melodías de siempre.

Cultura y emoción con aportación voluntaria

Uno de los aspectos más especiales de la velada es su formato: al finalizar el espectáculo, cada asistente podrá aportar la cantidad económica que considere justa, en función de su experiencia, satisfacción y posibilidades. Una fórmula que apuesta por el acceso libre a la cultura y por el apoyo directo a los artistas.

Casa Leonora propone así una noche diferente para celebrar San Valentín: buena gastronomía, boleros eternos y la magia de la música en directo en una cita que promete emociones a flor de piel.