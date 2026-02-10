Bebe sacude el cartel de La Línea Música con un concierto muy especial

En La Línea Música ha confirmado una incorporación de peso a su cartel con el anuncio del concierto de Bebe, que actuará el próximo 24 de octubre en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción. La artista llegará dentro de una gira sorpresa por España con la que conmemora el 20º aniversario de su álbum debut, Pafuera Telarañas.

Un disco que marcó a toda una generación

Pafuera Telarañas fue el trabajo que catapultó a Bebe a la escena internacional. Producido por Carlos Jean, el disco incluye canciones que se han convertido en auténticos himnos y que siguen formando parte del imaginario colectivo, como «Ella», «Con mis manos», «Siempre me quedará», «Malo» o «Que nadie me levante la voz».

Dos décadas después de su lanzamiento, la artista recupera este repertorio en una gira conmemorativa que recalca la vigencia de unas letras y una actitud que marcaron un antes y un después en la música española.

Medina Azahara, cita imprescindible este sábado

Mientras se confirma la llegada de Bebe, En La Línea Música continúa este fin de semana con otra cita destacada. Medina Azahara actuará este sábado 14 de febrero en el Palacio de Congresos de La Línea, donde presentará su gira Todo tiene su fin, con la que la histórica banda de rock se despide definitivamente de los escenarios.

Las entradas para ambos conciertos están disponibles en entradas.com y Discos Grammy, en una edición del festival que sigue consolidándose como una de las grandes referencias musicales del calendario cultural del Campo de Gibraltar.