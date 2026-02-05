Pizza gratis esta tarde en Algeciras y La Línea: así puedes conseguirla

Este jueves 5 de febrero, los amantes de la pizza tienen una cita marcada en rojo. Telepizza reparte pizza gratis esta tarde en distintos establecimientos de Algeciras y La Línea de la Concepción con motivo del lanzamiento de su nueva Telepizza Kebab, adelantándose además a la celebración del Día de la Pizza el 9 de febrero.

A partir de las 18:30 horas, cualquier persona podrá acercarse a los locales participantes para disfrutar sin coste de una porción de esta nueva receta, hasta agotar existencias. La acción forma parte de un macrosampling nacional en el que la marca repartirá más de 80.000 porciones en más de 400 restaurantes de toda España.

La nueva Telepizza Kebab

La propuesta combina pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab sobre la masa clásica de Telepizza, fusionando el sabor característico del kebab con el formato de pizza.

La iniciativa busca celebrar el lanzamiento de esta novedad y ofrecer un plan rápido y gratuito para la tarde de hoy, ideal para compartir con amigos o disfrutar a la salida del trabajo.

Dónde conseguir pizza gratis hoy

En el Campo de Gibraltar, la promoción está disponible este jueves 5 de febrero en los siguientes puntos:

Pº Victoria Eugenia, 21-25 – Edificio Varadero (Algeciras)

Avenida de la Guardia Civil – Edificio Albacora (Algeciras)

Carretera N-340, km 113 – Los Barrios

Palomares, 14, Local (Algeciras)

San Pablo, 7 esquina Hércules / Coronel Cadalso (La Línea de la Concepción)

La promoción está limitada a una porción por persona y se servirá hasta fin de existencias.