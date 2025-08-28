Una pizza llamada “Stop Genocide” en Tarifa desata una polémica entre una familia judía y un restaurante

La pizza 'Stop Genocide', cuyo precio es de 15 euros e incluye mozzarella, salsa de tomate, salami picante de ternera halal, cebolla y aceitunas, nació como una iniciativa solidaria.

Un restaurante italiano en Tarifa se ha visto envuelto en una fuerte polémica tras la denuncia de una familia judía que asegura haber sido increpada con insultos antisemitas al abandonar el establecimiento. El motivo de la controversia: la presencia en la carta de una pizza bautizada como Stop Genocide, cuyo nombre, según los responsables del local, está vinculado a una campaña solidaria a favor de la ONG Médicos Sin Fronteras en Gaza.

Según el relato difundido por la web Enfoque Judío, la familia se levantó de la mesa nada más recibir la carta y ver en la primera página la polémica pizza. “Nos sentamos, nos trajeron el menú y esa era la primera página. Así que cuando vimos esto nos levantamos inmediatamente”, contó uno de los comensales. Añadieron que, al explicar su incomodidad, recibieron como respuesta que eran “sionistas de mierda”. En el grupo había al menos un menor.

Los afectados trasladaron el caso a un grupo de WhatsApp comunitario de la zona, denunciando el carácter ofensivo de la situación.

La versión de la pizzería

La pizzería La Trattoria de Tarifa, situada en la Alameda, en pleno centro del municipio, difundió después su propia versión de los hechos. El propietario, Luciano, señaló que entre los clientes estaba “un famoso exfutbolista francés” que acudió con un grupo de doce personas sin reserva.

“Al ver nuestra iniciativa solidaria –por cada pizza Stop Genocide donamos 10 euros a Médicos Sin Fronteras para ayudar a civiles en Gaza–, algunos reaccionaron con gritos, insultos y amenazas, llegando casi a la agresión física. Otros clientes se asustaron y se marcharon”, explicaron en un comunicado difundido por redes sociales.

Además, denunciaron que poco después el grupo habría publicado “una reseña falsa” en internet criticando comida y servicio, pese a que “nunca llegaron a cenar”.

Una campaña “humanitaria, no política”

La Trattoria defiende que la pizza, cuyo precio es de 15 euros e incluye mozzarella, salsa de tomate, salami picante de ternera halal, cebolla y aceitunas, nació como una iniciativa solidaria. El restaurante se comprometió a publicar el próximo 5 de septiembre el justificante oficial de la donación a Médicos Sin Fronteras.

“El dinero lo recibirá íntegramente una organización médico-humanitaria, no política”, subraya Luciano, que también advierte que se reservan el derecho a denunciar los hechos ante las autoridades.