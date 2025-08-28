El exjugador y entrenador de fútbol Luis Fernández, detrás de la polémica por la pizza "Stop Genocide" en Tarifa

Luis Fernández, una de las personalidades más carismáticas que ha dado el fútbol europeo, fue el “famoso exjugador francés” al que se refirió la pizzería La Trattoria cuando explicó el altercado vivido este mes de agosto en su local.

Tarifa ha tenido a uno de sus hijos pródigos en el centro de la polémica. Luis Fernández (Tarifa, 1959), exfutbolista, entrenador y una de las personalidades más carismáticas que ha dado el fútbol europeo, es el “famoso exjugador francés” al que se refirió la pizzería La Trattoria cuando explicó el altercado vivido a mediados de agosto en su local.

El incidente estalló a raíz de una pizza bautizada como Stop Genocide, con la que el restaurante asegura que recauda fondos solidarios para la ONG Médicos Sin Fronteras en Gaza. Según denunció la web Enfoque Judío, una familia judía que acudió al local abandonó el establecimiento en cuanto vio la carta, y al hacerlo habría recibido insultos antisemitas del tipo “sionistas de mierda”. En el grupo, aseguran, había un menor.

La familia de Luis Fernández, quien entrenó a la selección israelí de fútbol en 2010 y está casado con una judía, Audrey Attia, compartió lo ocurrido en un grupo comunitario de WhatsApp, lo que generó una oleada de indignación.

La versión de La Trattoria

El propietario de La Trattoria, Luciano, respondió públicamente con otra versión: el altercado ocurrió a mediados de agosto y uno de los clientes era Luis Fernández, que llegó acompañado de doce personas y sin reserva.

“Al ver nuestra iniciativa solidaria –por cada pizza Stop Genocide donamos 10 euros a Médicos Sin Fronteras–, algunos reaccionaron con gritos, insultos y amenazas, llegando casi a la agresión física. Otros clientes se asustaron y se marcharon”, señaló en una publicación de Instagram.

El restaurante aseguró además que el grupo publicó después una reseña negativa “falsa”, ya que nunca llegaron a cenar. “Lo único que no toleramos es la violencia ni las mentiras”, remató Luciano, recordando que la campaña es “humanitaria, no política” y que el próximo 5 de septiembre harán pública la donación a la ONG.

¿Quién es Luis Fernández?

El nombre de Fernández basta para agitar recuerdos en todo aficionado al fútbol. Hijo de Tarifa, emigrado a Francia con su familia tras la muerte de su padre, alcanzó la cima del deporte europeo en los años ochenta. Campeón de Europa con la Francia de Platini en 1984, figura del Mundial de México 86 y símbolo del PSG, fue un centrocampista de enorme carácter que se ganó el apodo de El Machote, mote que él mismo abrazó con entusiasmo.

Tras colgar las botas, se convirtió en un entrenador tan temperamental como exitoso: campeón de Liga y de la Recopa con el PSG, ídolo en San Mamés al clasificar al Athletic de Bilbao para la Champions, técnico del Espanyol, del Betis –donde firmó noches inolvidables como la eliminación del Real Madrid en Copa– y más tarde de selecciones y clubes en Qatar e Israel.

Su personalidad volcánica, su chupa-chups en el banquillo, sus mangas arremangadas bajo la lluvia y sus arengas a la grada lo convirtieron en un personaje mediático que, incluso, inspiró un guiñol televisivo.

Un Hijo Predilecto pendiente

El regreso de Luis Fernández a su Tarifa natal estaba acompañado este verano de 2025 de otro capítulo cargado de simbolismo: la entrega oficial del título de Hijo Predilecto de la ciudad, una distinción que le fue concedida en 2006 pero que nunca llegó a materializarse. El pasado miércoles, 6 de agosto, Fernández iba a recoger por fin ese reconocimiento, en un acto previsto por el Ayuntamiento de Tarifa.

Luis Fernández, a la derecha, con José Antonio Santos y Nacho Trujillo. / E. S.

El alcalde, José Antonio Santos, y el concejal de Cultura, Nacho Trujillo, habían expresado su “satisfacción y orgullo” por culminar un nombramiento que llevaba casi dos décadas pendiente. Ambos destacaron al exfutbolista como un “embajador incansable” de su ciudad natal, siempre presente en su trayectoria profesional y vital.

Sin embargo, la entrega se aplazó a causa de los incendios en la zona de Bolonia, lo que volvió a frustrar el homenaje. Y la demora no estuvo exenta de controversia política: el PSOE local mostró su rechazo al nombramiento, al que responsabilizan de haberse demorado más de veinte años, mientras que Ganar Tarifa se opuso por motivos diferentes, alegando el pasado de Fernández como seleccionador de Israel durante año y medio, en un momento en que denuncian “el genocidio” cometido por ese Estado en Gaza y Cisjordania.

Pese a los desencuentros, Fernández mantiene un fuerte vínculo con su tierra. Suele regresar cada verano a Tarifa, donde están enterrados sus padres, para pasar tiempo con familiares y amigos.