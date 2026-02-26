Miguel Campello actuará ‘En La Línea Música’ el 7 de marzo

El festival En La Línea Música sigue calentando motores y confirma una de sus citas más esperadas. Miguel Campello actuará el próximo 7 de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción, dentro de la programación musical que convertirá a la ciudad en epicentro cultural este 2026.

El artista, reconocido por su inconfundible estilo que fusiona flamenco, rock, funk y poesía urbana, promete una velada cargada de energía, emoción y conexión directa con el público.

Un referente del mestizaje musical en directo

Miguel Campello, conocido por su trayectoria como líder de Elbicho y por su consolidada carrera en solitario, se ha convertido en una de las voces más personales del panorama nacional. Sus conciertos destacan por la intensidad interpretativa y la cercanía con el público, convirtiendo cada actuación en una experiencia única.

Su paso por En La Línea Música refuerza la apuesta del festival por artistas de primer nivel y consolida al Palacio de Congresos como uno de los grandes escenarios culturales del Campo de Gibraltar.

El 7 de marzo, La Línea de la Concepción volverá a vibrar al ritmo de Miguel Campello en una cita que promete colgar el cartel de completo.