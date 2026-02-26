El tiempo
¿Cuándo vuelve la lluvia a Andalucía?

Miguel Campello actuará ‘En La Línea Música’ el 7 de marzo

El festival suma a este artista a su cartel con un concierto el 7 de marzo en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción

12 años sin Paco de Lucía: el genio de Algeciras que revolucionó el flamenco para siempre

Miguel Campello actuará En La Línea Música
Miguel Campello actuará En La Línea Música

El festival En La Línea Música sigue calentando motores y confirma una de sus citas más esperadas. Miguel Campello actuará el próximo 7 de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción, dentro de la programación musical que convertirá a la ciudad en epicentro cultural este 2026.

El artista, reconocido por su inconfundible estilo que fusiona flamenco, rock, funk y poesía urbana, promete una velada cargada de energía, emoción y conexión directa con el público.

Un referente del mestizaje musical en directo

Miguel Campello, conocido por su trayectoria como líder de Elbicho y por su consolidada carrera en solitario, se ha convertido en una de las voces más personales del panorama nacional. Sus conciertos destacan por la intensidad interpretativa y la cercanía con el público, convirtiendo cada actuación en una experiencia única.

Su paso por En La Línea Música refuerza la apuesta del festival por artistas de primer nivel y consolida al Palacio de Congresos como uno de los grandes escenarios culturales del Campo de Gibraltar.

El 7 de marzo, La Línea de la Concepción volverá a vibrar al ritmo de Miguel Campello en una cita que promete colgar el cartel de completo.

Noticias relacionadas
Rafael Álvarez ‘El Brujo’ llega a Los Barrios con una conferencia magistral en las Jornadas Culturales Andaluzas

También te puede interesar

Lo último

stats