Guía cultural del fin de semana del 20 al 22 de febrero en el Campo de Gibraltar

Programación para este fin de semana en el Campo de Gibraltar

El Carnaval 2026 se adueña del Campo de Gibraltar con un intenso programa de actividades que combina pasacalles, concursos, conciertos, teatro y flamenco en prácticamente todos los municipios de la comarca.

Algeciras: epicentro del Carnaval

Viernes de Carnaval

Algeciras vive uno de sus fines de semana grandes con el Carnaval Especial 2026. El viernes 20 de febrero la Cabalgata del Humor partirá a las 18:00 horas desde la Avenida Virgen del Carmen (a la altura de Hacienda), tras la concentración prevista a las 17:00 h. El recorrido avanzará por Avenida Príncipes de España, Plaza Constitución, Fuerzas Armadas y Blas Infante hasta Plaza Alta, donde estará instalado el escenario principal.

Esa misma tarde, a las 19:00 h, el Centro de Interpretación Paco de Lucía acoge el Recital de Guitarra de Antonio Sánchez, con Antonio Martín como artista invitado. Una cita imprescindible para los amantes del flamenco en un espacio dedicado a la figura universal de Paco de Lucía. Entradas en ocio-entradas.com.

La noche continúa en el Lago Marítimo con la apertura de la Carpa Joven a las 22:30 h con DJ Álvaro Cantudo.

Sábado de Carnaval

El sábado 21, Plaza Alta acoge la Gran Ada Popular (13:00 h) y la XXXIII Inesperada Popular (16:00 h). Por la tarde-noche, el Lago Marítimo será escenario de las actuaciones de Andrés “El Ventolera” (20:00 h), Riki Rivera (21:30 h) y la fiesta de disfraces con DJ Diego Macías (23:00 h).

El domingo 22, las agrupaciones recorrerán desde Plaza Andalucía hasta Plaza Alta a partir de las 17:00 h. Además, el Teatro Florida presenta la comedia Pijama para seis el domingo a las 19:00 h.

La Línea: gran final carnavalera y cabalgata

La Línea celebra el viernes 20, a las 21:30 h, la Gran Final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval. El domingo 22, a las 18:00 h, tendrá lugar la Gran Cabalgata.

En el apartado cultural, el 21 de mayo a las 20:30 h, el Teatro Paseo de La Velada recibirá a Rafael Álvarez El Brujo con su espectáculo “Volar con los pies en el suelo”.

Los Barrios: Carnaval y solidaridad

El viernes 20, a las 19:00 h, el Hotel Montera Plaza acoge la obra solidaria El baúl de mis recuerdos, con Manolo Medina, Miguel Caiceo y Melu, a beneficio de AFA Barreño.

Castellar: Carnaval Chisparrero

Castellar de la Frontera celebra su Carnaval del 20 al 22 de febrero en la Carpa Municipal de Plaza Andalucía. El viernes 20, desde las 21:30 h, habrá imposición de bandas y actuaciones de agrupaciones comarcales y gaditanas.

El sábado 21, gran pasacalles a las 12:30 h y conciertos desde las 16:30 h, culminando con Compás Flamenco a medianoche.

Jimena de la Frontera

El viernes 20 se inaugura el Carnaval en la Carpa Municipal de la Plaza de la Constitución a las 20:00 h con pregón. Desde las 21:00 h actuarán las chirigotas locales, y la noche continuará con música de DJ.

El sábado 21 se celebrará el pasacalles infantil desde las 11:30 h (salida desde el Polideportivo San Rafael hasta el Recinto Ferial) y el pasacalles de adultos, concurso y baile desde las 20:00 h.

Durante el sábado y domingo habrá fiesta infantil, pasacalles y actuaciones en el Llano de la Victoria.

San Roque y Tarifa

San Roque celebrará la Cabalgata del Humor el sábado 21 a las 18:00 h desde la Barriada de la Paz. El domingo 22 habrá fiesta infantil a las 12:00 h y actuaciones de chirigotas a las 13:00 h.

En Tarifa, el domingo 22 a las 13:00 h, el Paseo de la Alameda acogerá la presentación oficial de agrupaciones locales, elección de Dios Momo y Diosa del Carnaval y la tradicional “Pucherá de coles”.

Un fin de semana donde el Carnaval y la cultura convierten al Campo de Gibraltar en el gran escenario festivo del sur.