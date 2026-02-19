El pregón de Robertito y El Valencia llena de nostalgia y buen gusto el Carnaval de La Línea

El Carnaval de la Concha Fina de La Línea abrió este jueves su tiempo de emociones y memoria en el Teatro Paseo de La Velada con un pregón que fue, ante todo, un viaje al corazón de la fiesta. Roberto Arenillas Robertito y Francisco Ramos Valencia El Valencia firmaron una intervención cargada de emoción, nostalgia y reivindicación de la historia carnavalera linense ante un patio de butacas casi lleno y salpicado de muchas de esas caras que han escrito la historia del concurso durante décadas, aunque en muchos casos en la actualidad estén alejadas de la primera línea.

Los pregoneros eligieron una puesta en escena que conectó desde el primer momento con el público. Entraron por el patio de butacas, rompiendo la barrera del escenario, mientras sonaba un pasodoble con El Valencia a la guitarra y la voz de Robertito, en una declaración de intenciones: el pregón iba a ser cantado y sentido.

El hilo conductor fue un recorrido por los 40 años del concurso, desde aquel inicio en Salesianos en 1986 hasta la actualidad. La primera parada en ese camino al pasado llegó con la interpretación de la presentación de El Nuevo Mundo. Arropados por algunos de los componentes de entonces. No era una elección cualquiera: aquella comparsa linense sigue siendo la única que ha alcanzado unas semifinales en el Gran Teatro Falla de Cádiz un hito que el teatro recordó con orgullo.

La mirada continuó con otro pasodoble, en esta ocasión de Los Reyes Vagos, evocando los comienzos de los propios pregoneros y de toda una generación que levantó el Carnaval desde la pasión y el trabajo desinteresado. En ese repaso a nombres imprescindibles hubo una mención muy especial para David Victoria “Chitín”, finalista este año con su agrupación y único participante que permanece desde aquel primer concurso del 86, símbolo vivo de la continuidad de la fiesta. Un incombustible en toda regla.

El pregón también tuvo espacio para las raíces y la identidad, con el recuerdo a la Peña El Tanguillo, y para la emoción más profunda en una mirada al cielo dedicada a los carnavaleros que ya no están. Entre ellos, la figura de Rafael Boza fue evocada con especial cariño, imaginándolo como presentador de un programa de carnaval en el Cielo desde el que trabaja para que la llama de la Concha Fina no se apague nunca.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la subida al escenario de una representación de la comparsa de mujeres En un minuto a escena, pionera al convertirse en la primera femenina de La Línea en pisar las tablas del Falla. Los propios pregoneros recordaron cómo impulsaron en su día aquel proyecto que abrió camino en el Carnaval linense.

El acto dejó también una nota distendida cuando, a petición de los protagonistas, el alcalde Juan Franco subió al escenario para hacerse un selfie con ellos, en una escena que arrancó la sonrisa del público y que reflejó el carácter cercano de la noche.

Mientras el relato avanzaba, el patio de butacas se convertía en un espejo de la historia del concurso. Muchos autores y componentes que hoy ya no salen volvieron a ocupar sus asientos para no perderse un pregón que habló de ellos, de su esfuerzo y de su legado.

Fue, en definitiva, una exaltación de la memoria colectiva del Carnaval de La Línea: de sus coplas, de sus agrupaciones, de sus peñas y, sobre todo, de su gente. Un pregón que no solo abrió la fiesta, sino que reafirmó que la Concha Fina es pasado, presente y futuro.

Este viernes llega la final del Concurso 2026, con ocho agrupaciones en liza, cuatro de ellas locales. Y también el pistoletazo de salida para la fiesta en la calle.