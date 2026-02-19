Gran Sur celebra un desfile infantil de Carnaval con premios y menú gratis para los niños

El Centro Comercial Gran Sur de La Línea de la Concepción se prepara para vivir una de las tardes más esperadas del Carnaval 2026 con un gran desfile infantil que llenará sus instalaciones de música, color y sorpresas. La cita será el viernes 20 de febrero a las 17:30 horas, en un evento pensado para que los más pequeños sean los auténticos protagonistas.

Bajo el espíritu de “¡Carnaval, carnaval!”, Gran Sur invita a las familias a que los niños desfilen con sus disfraces más originales, creativos y divertidos en una pasarela que promete ambiente festivo y muchas sonrisas.

Premios, regalos y sorpresas para todos

Como reconocimiento a la ilusión de los pequeños carnavaleros, todos los niños inscritos recibirán gratis un Menu4you Simple de McDonald’s. Además, entre los participantes se sorteará una tarjeta regalo de 100 euros para Toy Planet, un incentivo extra para seguir celebrando el Carnaval con nuevos juegos y juguetes.

La inscripción es gratuita y debe realizarse previamente a través de la web oficial de Gran Sur, con plazo abierto hasta el viernes 20 de febrero a las 14:00 horas.

Apuesta por el ocio familiar en La Línea

La gerente del centro, Sandra Fernández Garrido, ha destacado que el Carnaval es una de las fiestas más queridas por las familias de la zona y que este desfile refuerza el carácter cercano y familiar del centro comercial. “Queremos que los niños disfruten, se sientan protagonistas y vivan una tarde inolvidable llena de ilusión”, ha señalado.

Con esta iniciativa, Gran Sur reafirma su compromiso con el ocio familiar en La Línea de la Concepción, dinamizando la vida social y comercial del entorno con propuestas pensadas para compartir y celebrar juntos.