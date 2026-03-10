Un concierto de Semana Santa llenará de música la Iglesia de San Martín del Tesorillo

La música sacra será protagonista el próximo 14 de marzo en San Martin del Tesorillo con la celebración de un Concierto de Semana Santa que tendrá lugar a las 20:00 horas en la Iglesia de San Martin del Tesorillo.

El evento contará con la participación de la Coral Nova Vita junto a la Joven Orquesta Ciudad de La Linea, que ofrecerán un repertorio pensado para acompañar el ambiente previo a la Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas en Andalucía.

Música sacra para vivir la antesala de la Semana Santa

El concierto promete convertirse en una velada especial para los amantes de la música y las tradiciones religiosas. La combinación de voces corales y acompañamiento orquestal permitirá al público disfrutar de un programa musical cargado de emoción y espiritualidad, en un entorno tan simbólico como el templo parroquial del municipio.

La actividad está organizada por la Asociacion Musical y Cultural Ernesto David Gonzalez Martin, con la colaboración del Ayuntamiento de San Martin del Tesorillo, que continúa impulsando iniciativas culturales y musicales en el municipio.

Una cita cultural abierta al público

El concierto está abierto a todas las personas que deseen asistir y disfrutar de una noche dedicada a la música sacra y al recogimiento propio de estas fechas.

Con propuestas como esta, San Martín del Tesorillo sigue reforzando su agenda cultural y ofreciendo actividades que combinan tradición, arte y participación ciudadana en torno a la llegada de la Semana Santa.