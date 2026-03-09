San Roque mezcla cultura y gastronomía en los Cursos de la UCA con talleres de cocina y croquetas inclusivas

San Roque acogerá del 9 al 19 de marzo la 44 edición de los Cursos de la Universidad de Cádiz, una cita cultural consolidada que este año sumará a su programación dos atractivos talleres gastronómicos abiertos al público.

Cocina camper y croquetas inclusivas

El primero de los talleres será el 10 de marzo, de 17:00 a 21:00 horas, en el Edificio Alcalde Fernando Palma. Bajo el título Gastronomía Camper, los participantes aprenderán técnicas de cocina de aprovechamiento, transformando productos enlatados y conservas en platos creativos y sostenibles. El taller contará con la participación del pastelero Javier Molina, la nutricionista María Romay y el chef viajero Mario Tristán. Además, incluirá degustación de todas las elaboraciones.

Un día después, el 11 de marzo, el Edificio Concepción Collado de Pueblo Nuevo acogerá el taller Gastronomía de Croquetas Inclusivas, también de 17:00 a 21:00 horas. En esta actividad se enseñarán los secretos de la masa perfecta, técnicas de fritura y rebozados crujientes, así como alternativas para sustituir ingredientes y adaptarlas a diferentes necesidades alimentarias.

Cultura, conferencias y cine

La programación arrancará el 9 de marzo con un encuentro en el Teatro Juan Luis Galiardo con Loquillo, uno de los referentes del rock español. Además, se celebrarán seminarios como “Pacto Europeo de Migración y Asilo” (9 y 10 de marzo) y “De tarimas al púlpito: la escuela y el magisterio español durante la Segunda República, la dictadura y la transición” (17 y 18 de marzo).

Entre las actividades paralelas también destacan la conferencia actuada “1936: Los protagonistas de la Guerra” el 16 de marzo, la proyección de la película “¿Es el enemigo? La película de Gila” el 18 de marzo, con entrevista posterior a su director Alexis Morante, y un taller de dirección cinematográfica el 19 de marzo en el Teatro Juan Luis Galiardo.

Los talleres gastronómicos tienen plazas limitadas, con precios de 7 euros para estudiantes, personal de la UCA y empadronados en San Roque, y 10 euros para el público general, previa inscripción en la plataforma de Celama.