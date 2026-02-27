Alejandro Sanz y Elena Rose estrenan el videoclip de ‘Rimowa’ y desatan la emoción de sus fans

Alejandro Sanz y Elena Rose han estrenado por fin el esperado videoclip de ‘Rimowa’, uno de los temas más destacados del último álbum del artista español, ¿Y ahora qué +?. El lanzamiento, confirmado por ambos en redes sociales, era uno de los momentos más aguardados por los seguidores del disco y apunta a convertirse en uno de los instantes clave de la gira homónima.

La canción, considerada por muchos fans como una “joya del proyecto”, nació en una sesión privada en 5020 Miami. Según ha explicado el propio Sanz a la revista Rolling Stone, el tema “nació del alma” de la artista venezolana y la conexión entre ambos fue tan natural que terminó convirtiéndose en un ejercicio de memoria emocional.

Un videoclip íntimo, minimalista y cargado de simbolismo

Dirigido por Gus Carballo y producido por Music Content Factory, el videoclip apuesta por una estética minimalista. Rodado en Madrid durante una lluviosa jornada de febrero, el audiovisual construye una atmósfera melancólica y cinematográfica que potencia el carácter introspectivo de la canción.

El escenario, que simula un alojamiento tipo Airbnb, refuerza la sensación de intimidad. La narrativa gira en torno a una maleta Rimowa, elemento central y metáfora del tema.

La maleta como símbolo de memoria y sacrificio

La maleta no es solo un objeto decorativo, sino el eje emocional del videoclip. Vacía en lo material pero cargada de significado, representa los viajes, las despedidas y los sacrificios que implica perseguir los sueños.

El propio Alejandro Sanz compartía en sus redes que esta canción es “memoria, piel y verdad”, subrayando que cumplir metas profesionales, especialmente en el mundo artístico, conlleva largas ausencias y distancia de los seres queridos.

Con este lanzamiento, ‘Rimowa’ se consolida como uno de los momentos más intensos del nuevo repertorio de Alejandro Sanz, reforzando la complicidad artística con Elena Rose y confirmando el poder emocional de una colaboración que ya marca esta nueva etapa musical.