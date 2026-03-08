Tesorillo reconocerá a mujeres emprendedoras afectadas por las inundaciones en un acto por el 8M

El municipio de San Martín del Tesorillo celebrará el Día Internacional de la Mujer (8M) con un acto de reconocimiento a mujeres emprendedoras del municipio que han visto afectados sus negocios tras las recientes inundaciones.

El homenaje tendrá lugar el lunes 9 de marzo a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura de San Martín del Tesorillo, en una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para poner en valor el esfuerzo, la valentía y el espíritu de superación de estas empresarias locales.

Un homenaje al esfuerzo tras las inundaciones

Durante el acto se reconocerá públicamente a varias mujeres y negocios del municipio que han sufrido las consecuencias de los temporales recientes, destacando su capacidad de resistencia y su compromiso con el tejido económico local.

Las mujeres, negocios y agrupaciones que recibirán este reconocimiento son:

Creaciones Isabela

Gimnasia Rítmica

Supecan Lorena

Electrohogar Mari Carmen

Cafetería Ana Mari

Isabel Estética

El Fogón (María)

Peluquería Cata

Quini Golf (María Isabel)

Desde el Consistorio se ha invitado a toda la ciudadanía a participar en este acto, concebido como una muestra de apoyo y cariño de todo el pueblo hacia estas mujeres luchadoras.

Un 8M para visibilizar el emprendimiento femenino

El Ayuntamiento ha destacado que detrás de cada uno de estos negocios hay historias de esfuerzo, dedicación y pasión por el trabajo, valores que se quieren visibilizar especialmente en una fecha tan significativa como el Día Internacional de la Mujer.

El acto pretende así reivindicar el papel de la mujer emprendedora en la economía local, al tiempo que reconoce la fortaleza de quienes han tenido que afrontar momentos especialmente difíciles tras las inundaciones.