San Martín del Tesorillo lanza un llamamiento urgente para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha lanzado un aviso urgente a la ciudadanía para coordinar la ayuda a las familias damnificadas por las recientes inundaciones, tras mantener una reunión con la trabajadora social municipal y constatar el elevado número de personas dispuestas a colaborar. Desde el Consistorio se han establecido tres prioridades fundamentales para atender de forma rápida y eficaz las necesidades más inmediatas de los vecinos afectados.

La prioridad absoluta es el secado de las viviendas, un paso clave para que las familias puedan regresar cuanto antes a sus hogares. Para ello, el Ayuntamiento solicita la colaboración urgente de empresas y particulares que puedan aportar deshumidificadores, radiadores, estufas y equipos de secado de paredes. Las personas interesadas deben contactar con el Ayuntamiento a la mayor brevedad posible para organizar las actuaciones casa por casa.

En segundo lugar, se canalizarán las donaciones de muebles y electrodomésticos. Quienes deseen colaborar deberán llamar al Ayuntamiento y dejar sus datos en Servicios Sociales, indicando qué material ofrecen y si es nuevo o de segunda mano. Con esta información se elaborará un listado y se habilitará un espacio para la recogida y posterior distribución entre las familias que lo necesiten.

La tercera vía de colaboración es la donación de efectivo, que se gestionará también a través de Servicios Sociales. Esta fórmula permitirá adquirir directamente los productos necesarios en comercios locales, garantizando una gestión más ágil, transparente y adaptada a las necesidades reales de cada momento, al tiempo que se apoya al tejido comercial del municipio.

El Ayuntamiento ha agradecido la enorme solidaridad mostrada por vecinos, colectivos y empresas, subrayando que esta respuesta ciudadana está siendo clave para acelerar la recuperación tras el impacto de las inundaciones.