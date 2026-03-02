La subdelegada del Gobierno visita Jimena y San Martín del Tesorillo para coordinar las ayudas tras los temporales

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha visitado este lunes San Martín del Tesorillo y Jimena de la Frontera para reunirse con sus alcaldes y comprobar sobre el terreno los daños provocados por el reciente tren de borrascas, al tiempo que ha explicado el procedimiento para acceder a las ayudas estatales destinadas a la reconstrucción.

Durante la jornada, Flores recorrió junto a responsables municipales y los alcaldes de ambos municipios, Fran Gómez y Jesús Fernández, respectivamente, las zonas más afectadas, tanto en núcleos urbanos como en áreas rurales, con especial atención a las explotaciones agrícolas dañadas y a las infraestructuras municipales que han sufrido desperfectos.

La subdelegada recordó que los afectados del Campo de Gibraltar contarán desde este martes con una oficina comarcal de gestión integral en San Roque, mientras que la de Grazalema —la primera de este tipo en la provincia— está operativa desde el pasado jueves. A ellas se sumarán próximamente las oficinas de Jerez de la Frontera y Villamartín, completando así la red de atención presencial.

La visita de Blanca Flores a San Martín del Tesorillo. / E. S.

Más de 7.000 millones para la reconstrucción

El Gobierno de España ha activado un paquete extraordinario de medidas económicas, fiscales y sociales que moviliza más de 7.000 millones de euros para paliar los daños ocasionados por los temporales en distintos puntos del país, incluida la provincia de Cádiz.

Entre las principales actuaciones figuran ayudas directas a particulares, con indemnizaciones reforzadas y exentas de tributación, así como 150 euros por persona y día para quienes hayan tenido que ser desalojados. También se contemplan compensaciones específicas para los sectores agrícola, ganadero, pesquero, comercial e industrial, especialmente castigados por las lluvias, inundaciones y temporales marítimos.

Para el ámbito municipal, se ha habilitado un fondo de 2.000 millones de euros destinado a actuaciones urgentes de reconstrucción, con la posibilidad de anticipar el 100% de su importe, flexibilizar la regla de gasto y permitir el uso del superávit de 2025. Además, se impulsará un plan de empleo dotado con 50 millones de euros para reactivar la actividad económica en las zonas afectadas.

Atención directa en San Roque y tramitación en Correos

La oficina de San Roque, que comenzará a funcionar este martes, se convierte en punto de referencia para el Campo de Gibraltar, ofreciendo asesoramiento y tramitación presencial de las ayudas. Este servicio se suma a la atención disponible en las 48 oficinas de Correos de la provincia y a través de plataformas telemáticas.

Para reforzar la gestión, la Subdelegación ha contratado 12 interinos especializados, que trabajarán de forma exclusiva en la tramitación de expedientes, tanto en Cádiz como en la oficina comarcal del Campo de Gibraltar, con posibilidad de desplazarse a los municipios que lo requieran.

Durante la visita, Blanca Flores, acompañada por la coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez, recorrió junto al alcalde Jesús Fernández varias explotaciones agrícolas de San Martín del Tesorillo, donde se han producido inundaciones, daños en maquinaria y pérdidas en cultivos de aguacate y cítricos. En Jimena, junto al alcalde Francisco Gómez, supervisó caminos rurales dañados por deslizamientos de tierra y áreas agrícolas afectadas.

Flores subrayó que “el Gobierno de España mantiene su compromiso con las personas, los ayuntamientos y los sectores productivos para que la recuperación sea lo más rápida posible”, destacando que la prioridad ahora es agilizar los trámites y facilitar una atención cercana y eficaz.