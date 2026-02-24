La Pasión Cantada regresa a San Roque para llenar de música sacra la iglesia Santa María La Coronada

La teniente de alcalde delegada de Tradiciones, María Collado, junto al presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, José Luis Perales, y el director del espectáculo, José Antonio Sánchez do Ascensao, presentaron el concierto.

Hay conciertos que no se olvidan. Y La Pasión Cantada es uno de ellos. Por tercer año consecutivo, la parroquia Santa María La Coronada de San Roque acogerá uno de los espectáculos más emotivos de la Cuaresma en el Campo de Gibraltar: una noche en la que la música sacra deja de ser solo sonido para convertirse, según sus propios protagonistas, en oración.

Será el sábado 7 de marzo a partir de las 21:00, y la entrada será libre. En el escenario, dos agrupaciones de reconocido prestigio en la comarca: la Banda de Música de Jimena y la Coral Portus Albus de la Sociedad Algecireña de Fomento, ambas bajo la dirección del maestro José Antonio Sánchez do Ascensao, cuya firma se ha convertido ya en sinónimo de calidad y rigor artístico en este tipo de eventos.

Una experiencia que va mucho más allá de la música

La teniente de alcalde delegada de Tradiciones del Ayuntamiento de San Roque, María Collado, no dudó en definir el espectáculo como algo difícil de encuadrar en una sola categoría. "Es más que un concierto, es una catequesis a través del arte, donde la música se convierte en oración, una experiencia sensorial que nos invita a la reflexión y al recogimiento", señaló durante la presentación del acto, que contó también con la presencia del presidente del Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías de San Roque, José Luis Perales.

Collado destacó además el papel clave del director del espectáculo: "La batuta y la dirección magistral de José Antonio Sánchez do Ascensao, cuya visión artística y compromiso con la música sacra son ya un sello de garantía para este Ayuntamiento".

Cartel oficial del concierto La Pasión Cantada.

El nacimiento de una tradición cofrade

La Pasión Cantada no nació como un evento puntual, sino que ha ido ganando peso propio dentro del calendario de Cuaresma de San Roque. Su primera edición tuvo lugar en 2024, con motivo del 75 Aniversario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y el éxito fue tal que se repitió al año siguiente. Ahora, en 2025, llega su tercera cita consecutiva, consolidándose como una propuesta cultural y espiritual de referencia para el mundo cofrade del municipio.

El presidente del Consejo, José Luis Perales, agradeció el respaldo del Ayuntamiento para enriquecer la Cuaresma con actos de esta naturaleza e invitó a todos los cofrades a participar. "Encontramos música profesional en un estilo más sacro", subrayó, recordando que el programa de actividades continúa el sábado 14 de marzo con un concierto de bandas de música, completando así una agenda cofrade que incluye también el reconocido espectáculo El Palermazo.

El programa de esta edición incorporará nuevas piezas de música sacra y marchas características de la Semana Santa, interpretadas por la banda instrumental de Jimena y las voces de la coral algecireña.