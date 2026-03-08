El patchwork solidario vuelve a San Roque: ya hay fecha para el tercer encuentro benéfico

El San Roque volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de las manualidades con la celebración del III Encuentro de Patchwork, una cita solidaria que tendrá lugar el sábado 28 de marzo en el Edificio Alcalde Fernando Palma (El Pósito).

Un encuentro creativo con fines solidarios

La iniciativa está impulsada por la Universidad Popular de San Roque junto a la Delegación de Cultura, y cuenta con la organización del Taller de Patchwork de la Universidad Popular. Además, el encuentro tendrá un carácter benéfico, ya que la recaudación irá destinada a la Asociación Kleefstra España.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de una experiencia completa dedicada al patchwork, una técnica textil que combina creatividad, costura y diseño.

Inscripciones abiertas

El precio de inscripción es de 35 euros e incluye kit de trabajo, almuerzo y merienda, lo que permitirá a los asistentes compartir una jornada de convivencia mientras desarrollan sus creaciones.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través de los teléfonos 665 699 477 o 676 641 525.

Este encuentro se consolida así como una cita que une arte textil, convivencia y solidaridad, reuniendo en San Roque a aficionados y amantes del patchwork para colaborar con una buena causa.