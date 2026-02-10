Los Barrios estrena un nuevo pulmón verde con la apertura de Namura Garden

Los Barrios suma un nuevo referente comercial con la inauguración de Namura Garden, la nueva tienda del grupo empresarial Navarro Montes, situada en la avenida Tercer Centenario. Un espacio especializado en jardinería y cuidado animal que abre sus puertas reforzando la oferta comercial del municipio.

Un proyecto con raíces locales y vocación de futuro

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, así como de representantes del equipo de gobierno municipal. Durante su intervención, el regidor felicitó a esta emprendedora familia barreña, deseándoles éxito en esta nueva etapa y agradeciendo su apuesta constante por el municipio.

Productos de Namura Garden

Alconchel destacó la relevancia de contar con empresas de “solera”, que no solo mantienen su actividad en el municipio, sino que reinvierten en Los Barrios, contribuyendo al fortalecimiento del tejido comercial y económico local.

Más de 40 años creciendo junto a Los Barrios

La apertura de Namura Garden supone un nuevo hito en la trayectoria del grupo Navarro Montes, que acumula ya más de cuatro décadas de actividad en la localidad. Una historia empresarial marcada por la cercanía, la diversificación y el compromiso con el desarrollo del municipio.

Con este nuevo establecimiento, Los Barrios gana un espacio pensado para los amantes de la jardinería y el bienestar animal, consolidando una iniciativa que combina experiencia, innovación y arraigo local.