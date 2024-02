Falete: una vida llena de buena música

Hace una semana que Falete llenó el Teatro Florida con su elegancia y su desparpajo. El cantante eligió la ciudad de Algeciras como primer destino de este 2024 para poner sobre las tablas su espectáculo Desnudando el alma, un repertorio de canciones que forman parte de su vida. El artista interpreta la selección con una pasión solo posible cuando se canta con el alma; temas que reivindican el amor, y que también pertenecen a los recuerdos y las experiencias de las personas que asistieron al concierto.

Tocado con una corona de canciones luminosas, Falete disfrutó tanto como el público del espectáculo. Las versiones que hizo el artista se convirtieron en temas propios al incluir giros espontáneos cargados de actualidad e ironía. Mucho más que un concierto, Desnudando el alma es un espectáculo lleno de pasión y de emoción. Falete compartió escenario con Alejandro Cruz al piano, una silla verde flamenca y dos bailaores; su voz voló al aire de su abanico, también volaron los volantes de sus vestidos. Cantó con el público y le dedicó cada una de las canciones, que no son solo melodía y letra, sino momentos inolvidables para este artista que ama la música por encima de todo.

Días más tarde, Falete nos concede la siguiente entrevista:

- Cuéntanos cómo fue el concierto en Algeciras

El público estuvo magnífico, yo tenía muchísimas ganas de volver a este teatro porque hacía muchos años que no volvía al Florida y tenía un recuerdo muy bonito de la última vez. Tenía muchas ganas y quien estuvo allí lo percibió lo mismo que yo, el público estaba entregadísimo, con unas ganas tremendas. Teníamos ambos muchas ganas: el público y yo. El encuentro fue magnifico.

- ¿Cuál es tu relación con la comarca?

Tengo muy bueno amigos en Algeciras, Los Barrios, La Línea... Amigos de los de verdad, de los de toda la vida, que no es poco.

- Con qué te quedas ¿con la copla o con el flamenco?

Me quedo con la música, a mí me alimenta el alma la música, independientemente del género. En mi espectáculo se puede ver: interpreto rancheras, boleros, baladas, coplas, flamencos. Me quedo con la música, o mejor dicho, con la buena música.

- Tu espectáculo es un homenaje al amor

Tiene mucha verdad, tiene canciones que han vivido en mí y tiene que ver conmigo, que me cantaba mi padre cuando era un chinorri. Son vivencias, una declaración de intenciones, cosas que han sido parte de mi vida, y que llevo al escenario para disfrutarlas y contarlas, no solo cantarlas. Lo dije antes de cantar la última canción "A mí manera": qué bonito es cuando se le canta al amor, no todo tiene que ser desgarro ni desamor.

Yo me subo al escenario para disfrutar. El día que yo no le encuentre el sentido a ese disfrute, no canto más. Yo soy así, yo no tengo ese término medio en la profesión, y si yo disfruto es porque el público está disfrutando. Es energía, como un boomerang, viene, tú la devuelves.. El día que yo pierda eso, me borro.

- ¿Te consideras un artista revolucionario?

No, yo nunca he pretendido ser revolucionario, todo lo que he hecho lo he hecho porque he querido, porque es como lo siento, y nada ni nadie me va a cambiar. Si la revolución está dentro de eso... pero yo no lo he hecho con esa pretensión. Yo expongo quién soy y cómo soy. Con 46 años que tengo, tengo cada día más claro que seguiré siendo quien fui, quien soy y quien seré.

- ¿Te ha sido fácil mantener tu posicionamiento artístico en el mundo del espectáculo?

A mí me ha sido fácil, muy fácil. No le pondría ni la palabra de fácil o difícil, no, porque cuando vas con firmeza y seguridad hasta las trabas te gusta pisarlas; es parte del día a día, todo en la vida es como tú quieras enfocarlo.

- ¿Cómo fueron tus comienzos?

Las primeras experiencias fueron maravillosas, si yo después de muchos años sigo estando aquí es porque hago lo que me gusta y lo que siento. Estas canciones forman parte de nuestra cultura, ¿qué íbamos a escuchar si no? La buena música es muy amplia, en mi casa siempre se ha escuchado música de muchos estilos: baladas, boleros, rancheras... desde Rafael a Celia Cruz. Todo esto enriquece mucho porque tu abanico es muy amplio y el oído se agudiza cuando oyes tantos estilos diferentes.

Tu vida es una vida llena de música

Sí, una vida llena de música, y que siga, que la música es vida.