Abraham Mateo, Malú, Ara Malikian y El Arrebato, entre los primeros conciertos de En La Línea Música 2024

El Ciclo de Conciertos En La Línea Música confirma los primeros artistas de la que será su segunda edición. Tras una gran acogida por parte del público, el ciclo musical regresa con una nueva propuesta cultural para el Campo de Gibraltar en 2024.

Las primeras confirmaciones del evento invitan a todos los públicos con artistas de la talla de Ara Malikian, Abraham Mateo, Brothers In Band, Malú y El Arrebato.

Ara Malikian será el encargado de subir el telón en la nueva edición el próximo 27 de enero presentando en directo su World Tour, un show que, en palabras del propio artista, es “el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre”.

El 2 de marzo será el turno de Abraham Mateo, el aclamado artista mostrará ante el público asistente su amplia variedad de estilos influenciados por diferentes géneros que van desde el pop, reggaetón, R&B hasta la instrumentación tradicional española, una amalgama que hace que su música sea reconocible al instante y que configura una identidad única.

Por su parte, el mayor espectáculo internacional tributo a Dire Straits, Brothers In Band presentarán el 9 de marzo su directo The Very Best of Dire Straits, un show que transportará al público en su particular máquina del tiempo a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones a nivel mundial.

Malú llega a En La Línea Música el 4 de mayo con la celebración de los 25 años de la publicación de su álbum debut Aprendiz, un viaje por su catálogo de grandes éxitos en el que quiere acercarse a su público de una manera muy especial y crear una atmosfera única en cada teatro que jamás volverá a repetirse, para agradecer su fidelidad a lo largo de estos años.

El último confirmado, por el momento, ha sido El Arrebato, que presentará el próximo 26 de octubre el directo de su último álbum de estudio Una Tarde Cualquiera, un espectáculo cargado de la esencia del artista con su particular estilo pop-rock andaluz, en el que combina pop, flamenco y rumba en un repertorio inédito.

Las entradas para disfrutar los primeros artistas confirmados en la II Edición de En La Línea Música estarán disponibles a partir del próximo jueves 7 de diciembre a partir de las 10:00 en Entradas.com, en la web del ciclo www.enlalineamusica.es y el concierto de Ara Malikian en su web www.aramalikian.com.

En La Línea Música

En febrero de 2023 arrancaba la I Edición de En La Línea Música, una iniciativa concebida por el Ayuntamiento de La Línea en colaboración con Grupo Concert Tour con el objetivo de ofertar una agenda estable de espectáculos en directo de máxima calidad, enriqueciendo la oferta cultural y turísticade la ciudad.

Tras una única edición, En La Línea Música ha resultado un éxito de acogida por el público, que ha valorado la propuesta de un cartel con los primeros artistas del panorama musical nacional e internacional respondiendo con una rotunda asistencia a los diferentes espectáculos en directo.