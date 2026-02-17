El PSOE andaluz destaca las "ayudas sin precedentes" del Gobierno para los daños de las borrascas en el campo

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha destacado en una visita a San Martín del Tesorillo que el Gobierno de España ha aprobado un paquete de ayudas “sin precedentes” destinado al campo andaluz y a la reconstrucción de las zonas afectadas por el reciente temporal. Según ha subrayado, estas medidas buscan proteger tanto la actividad agrícola como los derechos laborales de los trabajadores perjudicados.

Márquez ha explicado que el decreto incluye garantías para que los trabajadores del campo puedan seguir percibiendo ingresos aunque sus explotaciones o negocios se hayan visto gravemente afectados. En agricultura y pesca, se han aprobado más de 2.100 millones en ayudas directas para titulares de explotaciones y 10 millones para armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y de Huelva por el amarre de la flota. Se reducen de 30 a 5 el número de peonadas para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios que residan en los municipios afectados. Se destinarán 600 millones a la reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 a la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transporte.

La dirigente socialista ha valorado también el papel de la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, quien presentó las ayudas. A su juicio, este paquete demuestra que “siempre prioriza a Andalucía”, al situar las necesidades de la comunidad en el centro de la acción del Ejecutivo.

Llamamiento a la Junta de Andalucía

A la espera de conocer las medidas que adoptará la Junta de Andalucía, Márquez ha advertido que el Grupo Socialista se mantendrá “vigilante” con la actuación del Gobierno autonómico. En este sentido, ha instado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a “arremangarse” y activar cuanto antes las actuaciones necesarias.

La portavoz socialista ha recordado que su grupo ha presentado numerosas iniciativas parlamentarias y ha propuesto la creación de una comisión de trabajo para coordinar la reconstrucción. “Necesitamos un grupo para la reconstrucción de Andalucía”, ha afirmado, subrayando la urgencia de atender especialmente a provincias como Cádiz.

Exigen inversiones urgentes en Cádiz

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha reclamado que la administración autonómica asuma sus competencias y aporte financiación directa al tejido productivo afectado. “Hacen falta dinero e inversiones”, ha señalado, destacando que el Gobierno central ya ha movilizado ayudas.

Cornejo ha agradecido el trabajo de la agrupación local, del alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, y de la parlamentaria andaluza Rocío Arrabal, como portavoces de las demandas de la comarca.

Impacto en empresas y viviendas

La portavoz municipal y secretaria general del PSOE en San Martín del Tesorillo, Rosario Calle, ha descrito la situación crítica de la empresa agrícola Pérez Zara, que ha sufrido tres riadas consecutivas. Según ha explicado, se trata de una empresa familiar con más de 50 trabajadores cuya actividad, centrada en el cultivo de aguacate, ha quedado gravemente dañada.

Durante la visita a la zona, los responsables socialistas recorrieron también viviendas afectadas por las inundaciones. Cornejo ha asegurado que las reivindicaciones serán trasladadas al Parlamento andaluz, con el objetivo de que la Junta incluya planes de contingencia específicos para el sector agrícola de la provincia.

El dirigente socialista ha concluido reafirmando el compromiso del partido con los damnificados: “Los servicios públicos y quienes nos dedicamos a la vida pública tenemos que dar la cara y exigir medidas reales”, ha afirmado, garantizando que el PSOE de Cádiz seguirá presente en el territorio cuando la atención mediática disminuya.