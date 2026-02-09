Asaja Cádiz cifra en 519 millones de euros los daños a la agricultura por las borrascas

Asaja Cádiz ha calculado que el paso del tren de borrascas ha causado en la agricultura de la provincia gaditana daños valorados en 519 millones de euros. La Asociacion de Agricultores y Ganaderos de Cádiz ha avanzado que esta es "una primera estimación" realizada por sus técnicos "teniendo en cuenta que las lluvias aún no han finalizado, los campos siguen inundados y no se puede entrar en los mismos, y por tanto, podrían ser mayores los daños finales". Los agricultores del Valle del Guadiaro, la zona más dañada del Campo de Gibraltar por las borrascas, asumen que afrontan pérdidas millonarias en los cultivos de aguacate y cítricos.

Asaja ha estimado en 180 millones de euros la producción agrícola perdida, la que estaba en el árbol o cultivo y que no se va a poder comercializar. Además hay otros 115 millones de euros por los costes de reposición de cultivos leñosos (cítricos, aguacates, olivos) "que han muerto por asfixia radicular o literalmente han sido arrancados por la fuerza de la corriente del agua o por los vientos huracanados", lo que hará necesario replantar de más de 7.000 hectáreas en toda la provincia.

El lucro cesante -la pérdida de ingresos futuros que sufre el agricultor desde el momento en que se pierde la plantación hasta que la nueva plantación alcanza de nuevo la plena producción- ha sido estimado en otros 224 millones de euros.

Daños en la flor cortada en la víspera de San Valentín

La campiña de Jerez de la Frontera "ha sufrido daños en cultivos de cereales de invierno, en invernaderos; hortícolas (zanahoria y patatas, principalmente) y daños en cultivos de cítricos y aguacates, totalmente inundados, en la ribera del Guadalete, así como plantaciones de olivar superintensivo, cuya aceituna estaba ya cosechada, pero cuyos árboles habrá que reponer", ha añadido Asaja Cádiz.

En la Sierra de Cádiz "se han visto severamente afectados los cereales de invierno y la aceituna del olivar de sierra", de la que quedaba en el árbol un 20 % todavía pendiente de recolectar.

En la Costa Noroeste, las borrascas han destrozado los invernaderos y dañado cultivos de flor cortada y hortícolas por la saturación de la capa freática del acuífero, que ha provocado "inundaciones constantes" y la pudrición de los cultivos. "Los daños en la flor cortada se han producido, además, en vísperas del día de San Valentín, cuando el sector se encuentra en uno de sus momentos más fuertes del año en cuanto a ventas, que no van a poder producirse".

En el Campo de Gibraltar, han resultado dañados, principalmente, cítricos y aguacates, que han quedado totalmente inundados durante muchos días, y que hoy todavía siguen inundados por el desbordamiento del Guadiaro y Hozgarganta.

Y en la comarca de La Janda, además de los cereales de invierno, han resultado dañados cultivos hortícolas tanto en invernadero como al aire libre, asasí como olivar superintensivo y aguacate.

Zona Catástrofica

A esta primera estimación de pérdidas económicas "hay que sumar las que vendrán estos próximos días, pues el exceso de lluvia conlleva que haya que abordar mayores gastos en tratamientos fungicidas contra hongos, la pérdida de oportunidad por no poder sembrar cultivos de primavera en algunas parcelas, así como pérdidas de ayudas PAC", ha subrayado.

La organización ha cifrado en 8,3 millones de euros las pérdidas para los ganaderos por los sobrecostes de alimentación de la ganadería al no poder pastar por las inundaciones.

La organización agraria ha enviado a la Junta de Andalucía este informe y ha apuntado que confía en que habilite "ayudas directas e indirectas a todas las explotaciones afectadas" y que se tramiten "de forma fácil" y ha alertado de la necesidad también de arreglar infraestructuras, como caminos rurales, fundamentales para el sector.

Por ello, ha pedido a los ayuntamientos de la provincia que soliciten al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia para que se pueden habilitar "todas las ayudas posibles, desde ayudas directas a agricultores y ganaderos, a bonificaciones y exenciones fiscales o aplazamientos, además de otras medidas".