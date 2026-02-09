El tiempo ha concedido una tregua este lunes 9 de febrero, pero los temporales por las borrascas Leonardo y Marta han causado efectos devastadores en Andalucía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha compartido un vídeo en el que se pueden apreciar imágenes de como continúan algunas de las zonas afectadas por las inundaciones, con la provincia de Cádiz como una de las partes más damnificadas en zonas como los pueblos de la sierra gaditana, la campiña de Jerez o la comarca del Campo de Gibraltar.

"Campos anegados, muchos daños y miles de andaluces aún fuera de sus casas. Por favor, prudencia hasta que recuperemos la normalidad. No será fácil, pero nos volveremos a levantar. Lo conseguiremos", ha escrito el presidente de la Junta.