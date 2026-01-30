Las clases siguen suspendidas en San Martín del Tesorillo este viernes

El temporal de lluvia y viento por la borrasca Kristin en Jimena de la Frontera, San Pablo de Buceite y San Martín del Tesorillo.

Los centros educativos de San Martín del Tesorillo permanecerán cerrados este viernes 30 de enero, según ha confirmado el Ayuntamiento en un comunicado compartido por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

La suspensión de la actividad lectiva presencial se mantiene debido al riesgo persistente de inundaciones y fenómenos meteorológicos adversos. La medida se enmarca en la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el temporal que ha afectado a la provincia de Cádiz en los últimos días.

La suspensión alcanza a todos los niveles educativos del municipio, incluyendo la escuela infantil, el colegio y el instituto, garantizando así la seguridad de alumnos, profesores y familias mientras persista la alerta meteorológica.

Las autoridades educativas han adoptado esta medida preventiva ante las condiciones climatológicas adversas que han mantenido en vilo a numerosos municipios de la zona durante esta semana.

Mejora la situación en los municipios vecinos

Mientras San Martín del Tesorillo mantiene la suspensión de clases, la Junta de Andalucía ha comunicado una mejora significativa en localidades cercanas. Los vecinos de Estación y Guadarranque, en San Roque, ya pueden regresar a sus viviendas tras el desalojo preventivo de días anteriores.

Relacionado La Junta autoriza la vuelta a sus viviendas a los vecinos de La Estación y Guadarranque

Según el comunicado oficial, los embalses de Guadarranque y Charco Redondo se han desaguado correctamente y las precipitaciones registradas este jueves fueron mínimas. Las previsiones meteorológicas no anticipan fuertes lluvias en las próximas horas para esa zona.

No obstante, las autoridades han advertido que "no se bajará la guardia" y que continuarán con la vigilancia constante de los ríos y pantanos de toda la comarca.