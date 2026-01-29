La Junta autoriza la vuelta a sus viviendas a los vecinos de La Estación y Guadarranque

La Junta de Andalucía ha autorizado en la noche de este jueves la vuelta a sus viviendas a los vecinos evacuados de las barriadas de La Estación y Guadarranque, en San Roque, por el temporal Kristin.

La situación ha mejorado este jueves con precipitaciones mínimas, lo que ha rebajado el nivel de riesgo del río, aunque ninguna de las administraciones bajará la guardia, y se continuará con la vigilancia del cauce y los embalses.

El consejero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, presente por videoconferencia, en la reunión del puesto de mando avanzado en San Roque, de esta tarde noche de jueves ha anunciado que la Junta de Andalucía permite que los vecinos de Estación y Guadarranque vuelvan a sus viviendas.

Esta medida se ha tomado, ya que en la jornada de este jueves los embalses de la zona, Guadarranque y Charco Redondo, se han desagüado y, además, las precipitaciones han sido mínimas y en las próximas horas no se esperan fuertes lluvias, por tanto, la Junta ha considerado que pueden regresar, pero no se bajarán la guardia, y se continuará con la vigilancia de los ríos y pantanos en todo momento

La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha participado en este encuentro junto al teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, y otros ediles. Representantes de los distintos cuerpos que trabajan en este operativo, como Emergencias 112, Junta de Andalucía, el Secretario General de Interior, David Gil, Esperanza Pérez, Coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Agentes de Medio Ambiente, aportaron datos recabados sobre el terreno en los puntos conflictivos.

La alcaldesa accidental además señaló que San Roque ha pasado de nivel 2 a 0, es decir, en preemergencia, pero que aun así “nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad estarán trabajando vigilantes en los ríos de Guadiaro y Guadarranque por si cambiara la situación y así poder acudir y actuar con rapidez, pero según nos informan ahora tenemos unos días de tregua de lluvia”.

Por último, Collado quiso agradecer el comportamiento de toda la ciudadanía y el trabajo de los cuerpos y fuerzas del Estado, de las distintas delegaciones municipales, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.ç

Situación en los colegios

El CEIP Gabriel Arenas permanecerá sin clases este vierne, y por defecto el CEIP Apolinar no tendrá aula matinal ni comedor. Por su parte, los CEIP San Bernardo y Campanillas vuelven a tener clases este viernes 30 de enero.