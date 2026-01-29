Charco Redondo y Guadarranque desembalsan agua mientras el Campo de Gibraltar mantiene la vigilancia en ríos y zonas inundables

El pantano de Charco Redondo ha comenzado a desembalsar agua este jueves 29 de enero a partir de las 8:30 horas y el de Guadarranque empezó a hacerlo en la noche del miércoles, al mismo tiempo que el puesto de mando avanzado montado por la Junta de Andalucía en San Roque mantiene la vigilancia en las zonas inundables y colindantes a los ríos Guadarranque, Hozgarganta y Guadiaro, sin quitar ojo al resto de municipios afectados del Campo de Gibraltar por el temporal de lluvia y los últimos coletazos de la borrasca Kristin. Tesorillo se encuentra incomunicado tras el cierre de todas las carreteras y sin colegios.

El embalse de Charco Redondo abrió las 8:30 de este jueves el conducto izquierdo del desagüe de fondo, con una cota de embalse de 82,92 y un volumen de 78'77 hm3. En estos momentos, el pantano se encontraba al 98'93 % de capacidad a las 11:00, por lo que se mantendrá un dispositivo de seguridad y vigilancia por toda la ribera del río Palmones y la desembocadura del río Guadarranque.

El pantano de Guadarranque, que está desembalsando desde la noche del pasado miércoles, se encuentra todavía al 100% de su capacidad aunque se espera que empieza a reducir en las próximas horas, por lo que las autoridades municipales piden "prudencia, responsabilidad y colaboración" para "evitar transitar por zonas cercanas a los ríos". Adrián Vaca, alcalde de Castellar, informó en sus redes sociales de que el embalse había comenzado a aliviar con las dos compuertas inferiores abiertas.

El seguimiento del caudal de los ríos Guadiaro y Guadarranque así como el desagüe de los embalses de Guadarranque y Charco Redondo han sido los principales focos de atención de la reunión mantenida en la mañana de este jueves en el puesto de mando avanzado montado en el Edificio Diego Salinas de San Roque.

Tras la intensa jornada del miércoles, en la que ante el riesgo de inundación hubo que desalojar a vecinos de las barriadas de Estación de San Roque y Guadarranque y el fuerte viento causó numerosas incidencias, en la mañana de este jueves ha tenido lugar en el Edificio Diego Salinas una nueva reunión del puesto de mando avanzado de emergencias que coordina la Junta de Andalucía. La alcaldesa accidental de San Roque, María del Mar Collado, y el primer edil de Los Barrios, Miguel Alconchel, han participado en la reunión.

Un puente sobre el Palmones en la zona del Mirador del río, este jueves. / Vanessa Pérez

Relacionado La Junta mantiene el desalojo de las familias de Estación de San Roque y Guadarranque

Representantes de los distintos cuerpos que trabajan en este operativo, como Emergencias 112, Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional y Agentes de Medio Ambiente, aportaron datos recabados sobre el terreno en los puntos conflictivos relacionados con el estado de las mareas, con la pleamar a mediodía y la bajamar a las 18:00 horas.

Mientras tanto, se mantiene el desalojo de las personas que tuvieron que salir de sus viviendas en las barriadas de Estación de San Roque y Guadarranque ante el riesgo de desbordamiento del río. San Roque recuerda que en la jornada de este jueves no hay clases en el CEIP San Bernardo y en la Escuela Infantil Payasines, ambos en la Estación, así como en el CEIP Gabriel Arenas, en San Roque ciudad, si bien en este caso se debe al arreglo por parte del Ayuntamiento de distintos desperfectos causados por el temporal del miércoles.